В Бурятии подвели итоги конкурса песенного фольклора

Мероприятие проводилось в рамках международного фестиваля старообрядцев «Раздайся, корогод!»
В Бурятии подвели итоги международного онлайн-конкурса песенного фольклора. В нём приняли участие 38 конкурсантов из 10 районов республики, города Улан-Удэ, 10 регионов России и Румынии.
В возрастной группе от 18 лет и старше дипломы лауреатов III степени вручены:
- Большекуналейскому семейскому народному хору, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, руководитель Лаппо Оксана;
- Народному фольклорному ансамблю «Воскресенье», Республика Бурятия, Бичурского район, руководитель Утенков Александр;
- Народному фольклорному ансамблю «Родник», Республика Бурятия, Хоринский район, руководитель Бурдуковская Анна.
Дипломы лауреатов II степени вручены:
- Народному фольклорному ансамблю «Калинка» имени М. Батковой, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, руководитель Сараева Наталья;
- Фольклорному ансамблю «Светлица», Республика Крым, г. Симферополь, руководитель Михайлевская Инга;
- Забайкальскому народному хору «Семейские янтари», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, художественный руководитель Рещикова Виктория, хормейстер Рещиков Николай, музыкальный руководитель Стефанов Сергей.
Диплом I степени получил народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», Республика Бурятия, Тарбагатайский район, руководитель Чебунина Галина Ермолаевна.
В возрастной группе от 10-17 лет диплом лауреата III степени достался образцовому ансамблю «Забавушка», Республика Бурятия, Мухоршибирский район, руководитель Савостьянова Светлана. Диплом лауреата II степени ушёл к фольклорному образцово-показательному ансамблю «Черпачок», Республика Бурятия, Тарбагатайский район, руководители Пласкеева Алёна. Диплом лауреата I степени выиграл образцовый фольклорный ансамбль «Дигамор», Забайкальский край, Красночикойский район, руководитель Кривоногова Наталья.
Лауреатам конкурса будут вручены денежные призы. Также специальные призы – создание музыкальных клипов – получат коллективы: народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», народный фольклорный ансамбль «Калинка» имени М. Батковой, заслуженный коллектив народного творчества РФ Забайкальский семейский хор «Истоки».
Специальные дипломы «Хранители традиций» в возрастной группе от 18 лет и старше, в номинации «Народный коллектив» достались фольклорным ансамблям «КрАсота» и «Полынь», ГБУК Новосибирской области «Русский Дом народных традиций», художественные руководители Выхристюк Тарас и Выхристюк Оксана.
Специальный диплом «За сохранение национальных традиций в возрастной группе от 18 лет и старше вручён ансамблю «Верба» общины русских липован Румынии, художественный руководитель Амельян Паула, Румыния, уезд Тульча, село Каркалиу (Камень).
Напомним, что конкурс проходил в рамках V международного фестиваля-конкурса фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Бурятии подвели итоги конкурса песенного фольклора
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