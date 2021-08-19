Жители Бурятии смогут узнать о подвигах фронтовых собак

Сегодня отмечается День фронтовой собаки
Жителей Бурятии московский Музей Победы пригласил на онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки. 19 августа интернет-посетителей приглашают на виртуальные экскурсию, мастер-класс, аудиоспектакль и просмотр фильмов, посвящённых подвигам четвероногих героев. Онлайн-программу можно будет посмотреть на сайте Музея Победы.
Во время онлайн-экскурсии о фронтовых собаках интернет-посетители «пройдут» по диорамному комплексу музея. Гид расскажет о том, какими «профессиями» овладели собаки в годы войны. Это и санитары, и минёры, и разведчики, и связисты, и истребители танков, и даже десантники!
- Йоркширские терьеры, которым мы привыкли делать прически. Трудно поверить, но именно представитель этой породы, собака наших союзников по кличке Смоки, прыгала со специально сделанным парашютом с девятиметровой высоты, - отмечает экскурсовод Музея Победы Ксения Бабич.
Гости узнают о самой известной школе собаководства времен войны и о выдающихся кинологах, о рекордах наиболее талантливых питомцев - количестве спасенных раненых, обезвреженных мин и т.д. Посетители «познакомятся» с легендарной Диной - первой собакой-диверсантом, сумевшей вернуться после успешного выполнения задания, и не менее знаменитым Мухтаром, участником Парада Победы.
Для малышей подготовлена аудиопостановка и мастер-класс. Спектакль «По следам фронтовой собаки» расскажет малышам, как псы спасали раненых на поле боя, участвовали в рельсовой войне, помогали разведчикам, подрывали поезда, работали связистами и многое другое. А во время мастер-класса дети сделают из пластилина четвероногих героев и узнают об их подвигах в годы войны.
Интернет-зрители также увидят сериал «Собаки Победы», посвящённый подвигам кинологов и собак во время войны. В каждой серии рассказывается об определённой профессии собак и её особенностях, а ещё о том, как в военное время на фронте собаки были вместе с солдатами, как они были верны и преданы человеку. Как они мёрзли, голодали, погибали, так же, как и солдаты. Сериал «Собаки Победы» адаптирован для глухих и слабослышащих киностудией «Жираф».
Возрастная категория: онлайн-экскурсия, мастер-класс, аудиопостановка — 6+, сериал – 12+.
Справка:
День фронтовой собаки празднуется по инициативе Музея Победы с 2017 года. Этот день посвящён армейской овчарке-диверсанту Дине, которая 19 августа 1943 года совершила беспрецедентный подвиг – осталась живой, успешно выполнив боевую задачу. Она выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Собака была уже рядом с минёрами, когда прогремел взрыв. Дина стала первой в истории собакой, выжившей после произведённого подрыва. До этого все четвероногие подрывники гибли в момент взрыва.
В краткой фронтовой сводке сообщалось: «19 августа 1943 года на перегоне Полоцк – Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. С нашей стороны потерь нет».
Жители Бурятии смогут узнать о подвигах фронтовых собак
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