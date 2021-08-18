Глава Бурятии позвонил 90-летней юбилярше

Раиса Феоктистовна Дубинина участница трудового фронта



14 августа глава Бурятии Алексей Цыденов по телефону поздравил с 90-летием участницу трудового фронта Раису Феоктистовну Дубинину.



Раиса Феоктистовна родилась в 1931 году в селе Чикой Кяхтинского района Бурятской АССР. Росла в многодетной семье.



Работала три года в Пограничном отряде. В 1967 году пришла работать переплётчицей в Кяхтинскую районную типографию, где отработала 23 года, а потом вышла на заслуженный отдых.



Среди наград Раисы Феоктистовны звание «Лучший переплётчик Бурятской АССР», медаль «Ветеран труда», звание «Лучший полиграфист района», присвоен знак «Ударник XI пятилетки». В 1994 году награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг», с 2015 года имеет статус «Дети войны».



Вместе с мужем они вырастили троих детей, шесть внуков, 10 правнуков, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

