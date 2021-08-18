Школы Бурятии включат в «президентскую» программу по капремонту

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Республика уже направила заявку в министерство просвещения России



Для включения в программу по капитальному ремонту учреждений образования, объявленную президентом России Владимиром Путиным на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Бурятия направила список из более чем 200 школ.



- Для справки, 72 процента школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 – в капитальном, незначительное количество, но всё-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо, – подчеркнул Владимир Путин.



Как отметила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, наибольшая доля требующих капремонта зданий сегодня с большим отрывом отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе – 24,7 процента и Дальневосточном – это 20,3 процента.



Масштабная программа по капремонту российских школ стартует со следующего года и рассчитана на пять лет, причём в первую очередь она коснётся учебных заведений в сельской местности. Предполагается, что в 2022-2026 годах будет отремонтировано более 7300 зданий общеобразовательных организаций, из которых не менее 3000 зданий должны быть капитально отремонтированы уже в 2022-2023 годах.



- Министерство уже направило заявку в министерство просвещения России. По республике сегодня требуется капитальный ремонт 281 здания в 225 общеобразовательных организациях, – пояснил врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.



Отметим, что в Бурятии наряду со строительством новых школ только в 2020 году за счёт средств федерального и республиканского бюджетов, а также единой Дальневосточной субсидии произведён капитальный ремонт 16 школ, 2 школьных стадионов, 12 спортзалов. Кроме того, в 14 школах ликвидировано печное отопление.



В 2021 году проводится капитальный ремонт 6 спортзалов в 6 образовательных учреждениях. Средства на ремонт в размере свыше 19 млн рублей выделены в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Работы проводятся в Читканской школе Баргузинского района, Багдаринской школе Баунтовского района, Попереченской школе Еравнинского района, Улекчинской школе Закаменского района, Нижнеангарской школе Северо-Байкальского района и Шергинской школе Кабанского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

