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Школы Бурятии включат в «президентскую» программу по капремонту

Школы Бурятии включат в «президентскую» программу по капремонту
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Республика уже направила заявку в министерство просвещения России

Для включения в программу по капитальному ремонту учреждений образования, объявленную президентом России Владимиром Путиным на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Бурятия направила список из более чем 200 школ.

- Для справки, 72 процента школьных зданий нуждается в текущем ремонте, 10 – в капитальном, незначительное количество, но всё-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо, – подчеркнул Владимир Путин.

Как отметила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, наибольшая доля требующих капремонта зданий сегодня с большим отрывом отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе – 24,7 процента и Дальневосточном – это 20,3 процента.

Масштабная программа по капремонту российских школ стартует со следующего года и рассчитана на пять лет, причём в первую очередь она коснётся учебных заведений в сельской местности. Предполагается, что в 2022-2026 годах будет отремонтировано более 7300 зданий общеобразовательных организаций, из которых не менее 3000 зданий должны быть капитально отремонтированы уже в 2022-2023 годах.

- Министерство уже направило заявку в министерство просвещения России. По республике сегодня требуется капитальный ремонт 281 здания в 225 общеобразовательных организациях, – пояснил врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Отметим, что в Бурятии наряду со строительством новых школ только в 2020 году за счёт средств федерального и республиканского бюджетов, а также единой Дальневосточной субсидии произведён капитальный ремонт 16 школ, 2 школьных стадионов, 12 спортзалов. Кроме того, в 14 школах ликвидировано печное отопление.

В 2021 году проводится капитальный ремонт 6 спортзалов в 6 образовательных учреждениях. Средства на ремонт в размере свыше 19 млн рублей выделены в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Работы проводятся в Читканской школе Баргузинского района, Багдаринской школе Баунтовского района, Попереченской школе Еравнинского района, Улекчинской школе Закаменского района, Нижнеангарской школе Северо-Байкальского района и Шергинской школе Кабанского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
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