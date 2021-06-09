В Улан-Удэ стартовал эксперимент с многолетними растениями

















В Улан-Удэ стартовал эксперимент по высадке многолетних растений, сообщили в администрации города.Цветы посадили в сквере «Виктория» возле дома на проспекте Строителей, 40. Здесь появились многолетние цветы ириса, альпийской астры, мыльнянки и лук Максимовича, которые должны радовать горожан не один год.Для разбивки цветника использовали грунт, торф и иловые карты. За эксперимент взялись студенты кафедры лесоводства и лесоустройства БГСХА вместе с центром ландшафтного дизайна, и городским лесничеством.– Мы хотим исследовать, как и какой грунт влияет на приживаемость и дальнейший рост растений. И через какое-то время использовать это решение в высаживании цветочных культур на территории всего Улан-Удэ, - рассказала директор центра ландшафтного дизайна БГСХА Елена Коновалова.Собравшаяся команда высадила цветники по отдельным участкам вдоль сквера. Всего получилось три цветочных клумбы, размерами 2 на 2 метра.- Выбрали сквер «Виктория», так как он расположен вблизи многоэтажных домов и здесь высокая проходимость, - рассказала сотрудник комитета городского хозяйства Людмила Лиханова.Поливать высаженные цветы будут один раз в неделю, заверили специалисты отдела МБУ «Городское лесничество».С начала июня подрядные организации приступили к высадке цветов на общей площади 9 тысяч кв. м. Помимо цветников и клумб, цветами украшают вазоны, цветочницы и кашпо, установленные вдоль пешеходных маршрутов и дорог. Посадки планируют завершить до 25 июня, но всё будет зависеть от погодных условий.