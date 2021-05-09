Бурятский борец завоевал бронзу чемпионата России среди студентов

Чемпионат состоялся в городе Раменское



Ананда Дашиев из Бурятии завоевал бронзовую медаль чемпионата России по вольной борьбе среди студентов. Чемпионат проходил в подмосковном городе Раменское.



Ананда выступал в весовой категории 57 кг, сообщили в СК «Хобой».



Бурятский борец провёл четыре схватки, где набрал 30 баллов, а 6 баллов отдал своим соперникам. В первом круге он победил Егора Явловского (Якутия) со счётом 4:0. Затем был сильнее ещё одного якутского спортсмена Фёдора Постникова (10:0).



В схватке за выход в финал Ананда проиграл Алексею Копылову (Якутия) со счётом 10:6. В борьбе за бронзовую медаль уверенно победил со счётом 10:0 Манчара Ильинова (Москва)



Ананда Дашиев студент БГУ, учится на факультете физической культуры, спорта и туризма. Его первый тренер Мунко Базаров.

