Чемпионат состоялся в городе Раменское
Ананда Дашиев из Бурятии завоевал бронзовую медаль чемпионата России по вольной борьбе среди студентов. Чемпионат проходил в подмосковном городе Раменское.
Ананда выступал в весовой категории 57 кг, сообщили в СК «Хобой».
Бурятский борец провёл четыре схватки, где набрал 30 баллов, а 6 баллов отдал своим соперникам. В первом круге он победил Егора Явловского (Якутия) со счётом 4:0. Затем был сильнее ещё одного якутского спортсмена Фёдора Постникова (10:0).
В схватке за выход в финал Ананда проиграл Алексею Копылову (Якутия) со счётом 10:6. В борьбе за бронзовую медаль уверенно победил со счётом 10:0 Манчара Ильинова (Москва)
Ананда Дашиев студент БГУ, учится на факультете физической культуры, спорта и туризма. Его первый тренер Мунко Базаров.
Бурятский борец завоевал бронзу чемпионата России среди студентов
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