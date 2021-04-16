В соревнованиях примут участие юноши 2007 г.р. и моложе
В Агинском Бурятском округе 17 апреля состоится межмуниципальный турнир «Бухэ Баатар» на призы ДЮСШ посёлка Агинское по вольной борьбе среди юношей 2007-2008 гг. р. и среди юношей 2009-2010 гг. р. и моложе. Соревнования пройдут в доме спорта «Тамир».
В турнире примут участие команды ДЮСШ, СШОР-3, СШОР по национальным и адаптивным видам спорта, АСОШ №1, СП «Амитхаша», СП «Цокто-Хангил» и ГП «Орловский». Соревнования посвящены пятилетию спорта в Забайкальском крае и 240-летию посёлка Агинское.
Напомним, с 9 по 11 апреля в Иркутске прошло первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Медали соревнований получили Фёдор Балтуев и Константин Топшиноев из Усть-Ордынского округа и Тумэн Бодиев, представляющий Бурятию.
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В Агинском округе пройдёт турнир по вольной борьбе
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