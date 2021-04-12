Усть-ордынский борец снова стал победителем первенства России

Фёдор Балтуев во второй раз стал сильнейшим среди юниоров до 21 года
Спортсмены Усть-Ордынского Бурятского округа завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое с 9 по 11 апреля проводилось в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Соревнования были посвящены памяти двукратного победителя первенства Европы, мастера спорта международного класса Юрия Власко.
В соревнованиях принимали участие более 360 борцов из 40 субъектов РФ. Самой многочисленной стала команда Дагестана. Иркутскую область на турнире представляли 18 спортсменов в шести весовых категориях.
В весовой категории до 61 кг победил уроженец Осинского района Фёдор Балтуев. Всего в этой категории за медали боролись 40 участников. Фёдор провёл пять схваток, во всех одержал уверенную победу. В финале он выиграл у дагестанского борца Абдурахмана Расулова. Бронзовыми призёрами в весе 61 кг стали Ахмеднаби Убайдулаев (Республика Дагестан) и Джамбулат Кизинов (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Республика Северная Осетия – Алания). Напомним, что Фёдор Балтуев также был победителем прошлого первенства России в Наро-Фоминске.
Третье место в весовой категории до 70 кг занял уроженец Боханского района Константин Топшиноев. В этой категории всего участвовало 42 спортсмена. В схватке за бронзу Константин выиграл у спортсмена из Калининградской области Арсена Балаяна. Победителем в весе 70 кг стал Станислав Свинобоев (Республика Саха (Якутия), вторым – Абдулкерим Абдулаев (Республика Дагестан и Москва). Ещё одну бронзу взял Иман Шихшабеков (Ставропольский край).
Победителями первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Иркутске также стали: Рамазан Багавудинов (весовая категория до 57 кг, Республика Дагестан), Шамиль Мамедов (до 65 кг, Москва), Идар Хатанов (до 74 кг, Москва), Алик Бадтиев (до 79 кг, РСО-Алания и Москва), Ислам Картоев (до 86 кг, Республика Ингушетия), Иван Кириллов (до 92 кг, Кемеровская область), Сослан Джагаев (до 97 кг, РСО-Алания и Москва), Андрей Бестаев (до 125 кг, РСО-Алания и Москва). Борец из Бурятии Тумэн Бодиев завоевал бронзовую медаль.
Первенство России по вольной борьбе является отборочным. По его результатам будет сформирована сборная команда страны для участия в первенствах мира и Европы. Как отметил тренер Руслан Борокшонов, теперь Фёдор Балтуев будет готовиться к международным стартам. Впереди у него несколько тренировочных сборов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Усть-ордынский борец снова стал победителем первенства России
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гонки проходили на Байкальском Прибое
Победители получат сувениры от Роскосмоса
После осмотра будет установлена сумма, необходимая для восстановления объектов
Соревнования состоятся в Варшаве с 19 по 25 апреля
В копилке юбиляра более 400 песен
Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска стал первым на соревнованиях в Волгограде
Фёдор Балтуев в очередной раз стал сильнейшим среди юниоров до 21 года
Эпицентр находится на Байкале
Вышедшие из спячки медведи находятся в поисках кореньев
Восстановительные работы завершены
Стартовал приём заявлений в школы
Акция прошла на проспекте Победы
Ещё 160 человек заболели COVID-19
Стало известно, каким образом ГОК «Озёрный» предоставит деньги, которые спасут жизнь тяжелобольной Адисы
Алдар Борисов живёт в африканской стране на протяжении многих лет