 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 апреля

11 апреля

Популярное

Усть-ордынский борец снова стал победителем первенства России

Усть-ордынский борец снова стал победителем первенства России
Общество, 
Фёдор Балтуев во второй раз стал сильнейшим среди юниоров до 21 года

Спортсмены Усть-Ордынского Бурятского округа завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое с 9 по 11 апреля проводилось в спорткомплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Соревнования были посвящены памяти двукратного победителя первенства Европы, мастера спорта международного класса Юрия Власко.

В соревнованиях принимали участие более 360 борцов из 40 субъектов РФ. Самой многочисленной стала команда Дагестана. Иркутскую область на турнире представляли 18 спортсменов в шести весовых категориях.

В весовой категории до 61 кг победил уроженец Осинского района Фёдор Балтуев. Всего в этой категории за медали боролись 40 участников. Фёдор провёл пять схваток, во всех одержал уверенную победу. В финале он выиграл у дагестанского борца Абдурахмана Расулова. Бронзовыми призёрами в весе 61 кг стали Ахмеднаби Убайдулаев (Республика Дагестан) и Джамбулат Кизинов (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Республика Северная Осетия – Алания). Напомним, что Фёдор Балтуев также был победителем прошлого первенства России в Наро-Фоминске.

Третье место в весовой категории до 70 кг занял уроженец Боханского района Константин Топшиноев. В этой категории всего участвовало 42 спортсмена. В схватке за бронзу Константин выиграл у спортсмена из Калининградской области Арсена Балаяна. Победителем в весе 70 кг стал Станислав Свинобоев (Республика Саха (Якутия), вторым – Абдулкерим Абдулаев (Республика Дагестан и Москва). Ещё одну бронзу взял Иман Шихшабеков (Ставропольский край).

Победителями первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Иркутске также стали: Рамазан Багавудинов (весовая категория до 57 кг, Республика Дагестан), Шамиль Мамедов (до 65 кг, Москва), Идар Хатанов (до 74 кг, Москва), Алик Бадтиев (до 79 кг, РСО-Алания и Москва), Ислам Картоев (до 86 кг, Республика Ингушетия), Иван Кириллов (до 92 кг, Кемеровская область), Сослан Джагаев (до 97 кг, РСО-Алания и Москва), Андрей Бестаев (до 125 кг, РСО-Алания и Москва). Борец из Бурятии Тумэн Бодиев завоевал бронзовую медаль.

Первенство России по вольной борьбе является отборочным. По его результатам будет сформирована сборная команда страны для участия в первенствах мира и Европы. Как отметил тренер Руслан Борокшонов, теперь Фёдор Балтуев будет готовиться к международным стартам. Впереди у него несколько тренировочных сборов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
вольная борьба спорт Усть-Ордынский Бурятский округ первенство России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии по Байкалу пробежали лыжный марафон
В Бурятии по Байкалу пробежали лыжный марафон
Общество, 12.04.2021
Гонки проходили на Байкальском Прибое
Жителям Бурятии предложили сделать фото на улице Гагарина
Жителям Бурятии предложили сделать фото на улице Гагарина
Общество, 12.04.2021
Победители получат сувениры от Роскосмоса
В Забайкалье восстановят более 100 домов, пострадавших от урагана
В Забайкалье восстановят более 100 домов, пострадавших от урагана
Общество, 12.04.2021
После осмотра будет установлена сумма, необходимая для восстановления объектов
Борицы из Бурятии поборются за медали чемпионата Европы
Борицы из Бурятии поборются за медали чемпионата Европы
Общество, 12.04.2021
Соревнования состоятся в Варшаве с 19 по 25 апреля
Ориентировщик из Бурятии выиграл Кубок России
Ориентировщик из Бурятии выиграл Кубок России
Общество, 12.04.2021
Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска стал первым на соревнованиях в Волгограде
Усть-ордынский борец снова стал победителем первенства России
Усть-ордынский борец снова стал победителем первенства России
Общество, 12.04.2021
Фёдор Балтуев в очередной раз стал сильнейшим среди юниоров до 21 года
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Общество, 12.04.2021
Эпицентр находится на Байкале
На Байкале просыпаются медведи
На Байкале просыпаются медведи
Общество, 12.04.2021
Вышедшие из спячки медведи находятся в поисках кореньев
В центре Улан-Удэ выстроились «живые знаки»
В центре Улан-Удэ выстроились «живые знаки»
Общество, 12.04.2021
Акция прошла на проспекте Победы
Родители малышки Адисы о закрытии сбора: «До сих пор не можем поверить»
Родители малышки Адисы о закрытии сбора: «До сих пор не можем поверить»
Общество, 12.04.2021
Стало известно, каким образом ГОК «Озёрный» предоставит деньги, которые спасут жизнь тяжелобольной Адисы
Живущий в Уганде бурятский врач рассказал о людоедах
Живущий в Уганде бурятский врач рассказал о людоедах
Общество, 12.04.2021
Алдар Борисов живёт в африканской стране на протяжении многих лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^