Одним из мест проведения акции станет новое здание нацбиблиотеки
24 апреля в Улан-Удэ пройдёт «Библионочь». Мероприятия акции «Библионочь. Назад в будущее» в национальной библиотеке Бурятии будут посвящены науке, технологиям, космосу, а также 140-летию учреждения.
Всероссийская социокультурная акция проведут в новом здании нацбиблиотеки с 17:00 до 21:00. Все этажи будут посвящены определённой эпохе: 90-е, хиппи, футуризм, XIX век и период Советского Союза. В программе творческие мастер-классы, лекции и встречи, интеллектуальные и развлекательные игры, квесты, выставки научной литературы, театральные зарисовки и ярмарка технологий от образовательных учреждений: кванториум, робототехника, виртуальная реальность и много другое.
На все события «Библионочи» будет предварительная запись, количество мест ограничено в связи с эпидемическими ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба НБ РБ.
Возрастное ограничение 12+
«Библионочь» в Улан-Удэ состоится 24 апреля
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности с начала года
Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34
Бои по смешанным боевым единоборствам проведут в Тункинском районе
Одним из мест проведения акции станет новое здание нацбиблиотеки
Местами в республике ожидается сильный ветер
День заботы о памятниках истории и культуры отметят субботником
Отборочный тур пройдёт до 1 июня в онлайн-формате
Материал готовят с учётом особенностей носителей языка, проживающих в Усть-Ордынском округе
Оригинальные поздравления принимаются до 20 апреля
В Забайкалье открылась выставка «Весенний вернисаж - Рисунок на Ононе»
Несмотря на возраст, юбиляр продолжает сажать огород и делать заготовки
Республиканский этап начнётся 26 апреля
В республике проходит конкурс «Ты помнишь годы огневые...»
Карантин для пенсионеров продолжится по 30 апреля
Ветерану трудового фронта вручили поздравления и сертификат на денежную выплату