«Библионочь» в Улан-Удэ состоится 24 апреля

Одним из мест проведения акции станет новое здание нацбиблиотеки



24 апреля в Улан-Удэ пройдёт «Библионочь». Мероприятия акции «Библионочь. Назад в будущее» в национальной библиотеке Бурятии будут посвящены науке, технологиям, космосу, а также 140-летию учреждения.



Всероссийская социокультурная акция проведут в новом здании нацбиблиотеки с 17:00 до 21:00. Все этажи будут посвящены определённой эпохе: 90-е, хиппи, футуризм, XIX век и период Советского Союза. В программе творческие мастер-классы, лекции и встречи, интеллектуальные и развлекательные игры, квесты, выставки научной литературы, театральные зарисовки и ярмарка технологий от образовательных учреждений: кванториум, робототехника, виртуальная реальность и много другое.



На все события «Библионочи» будет предварительная запись, количество мест ограничено в связи с эпидемическими ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба НБ РБ.



Возрастное ограничение 12+

