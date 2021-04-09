Итоги конкурса подведут 12 мая
В рамках международного музейного фестиваля «Дни Эрмитажа в Улан-Удэ» в Бурятии проходит конкурс рефератов и исследовательских работ. К участию приглашаются ученики 8-11 классов. Им предлагается написать научно-исследовательскую работу или реферат на тему «Бурятия в контексте Российской истории XVIII века». По условиям конкурса работа должна быть самостоятельной и оригинальной.
Заявки и работы можно подать по 26 апреля включительно. Готовые работы принимаются на электронную почту konk_muzeyrb2021@mail.ru.
Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Все участники получат сертификаты. Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Награждение будет проходить по двум номинациям: рефераты (I, II, III места) и научно-исследовательские работы (I, II, III места). Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Возрастное ограничение 12+
Школьники Бурятии напишут реферат для фестиваля «Дни Эрмитажа в Улан-Удэ»
Общество, Фото:
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