Школьники Бурятии напишут реферат для фестиваля «Дни Эрмитажа в Улан-Удэ»

Итоги конкурса подведут 12 мая



В рамках международного музейного фестиваля «Дни Эрмитажа в Улан-Удэ» в Бурятии проходит конкурс рефератов и исследовательских работ. К участию приглашаются ученики 8-11 классов. Им предлагается написать научно-исследовательскую работу или реферат на тему «Бурятия в контексте Российской истории XVIII века». По условиям конкурса работа должна быть самостоятельной и оригинальной.



Заявки и работы можно подать по 26 апреля включительно. Готовые работы принимаются на электронную почту konk_muzeyrb2021@mail.ru.



Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Все участники получат сертификаты. Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Награждение будет проходить по двум номинациям: рефераты (I, II, III места) и научно-исследовательские работы (I, II, III места). Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Возрастное ограничение 12+

