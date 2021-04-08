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Презентованы медали и кубки всебурятского фестиваля «Алтаргана»

Презентованы медали и кубки всебурятского фестиваля «Алтаргана»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Песню, посвящённую фестивалю, исполнит Дулма Сунрапова

На расширенном заседании организационного комитета по проведению XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» продемонстрировали наградные материалы. Медали, кубки для лауреатов фестиваля изготовлены в творческой мастерской скульптора, ювелира и оружейника, лауреата «Алтарганы 2012» Жигжита Баясхаланова в городе Санкт-Петербурге.

- Структура медали является сложносоставной, она изготовлена в виде амулетницы. Внутри под крышкой есть полость с изображением цветка Алтарганы, символа фестиваля, - рассказал Жигжит Баясхаланов.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, в 2020 году на заседании оргкомитета было принято решение перенести проведение фестиваля на 2021 год. Тогда же было принято решение, что при использовании фирменного стиля и наградного материала будет сохранено название «Алтаргана-2020». Талисманом XIV международного бурятского фестиваля стало тотемное животное Шоно (волк).

- Каждая «Алтаргана» имеет свою особенность и запоминается участникам ярким эпизодом. Наряду с традиционным хори-бурятским тотемом – Лебедем участников «Алтарганы» будет встречать Шоно, тотемное животное. Умелый, ловкий, искусный и смекалистый Шоно всегда стремиться к совершенству и к результату «Сильнее, выше, быстрее, лучше», - отметили организаторы.

Новую песню, посвящённую фестивалю для участников оргкомитета исполнила автор композиции, поэт-песенник, композитор, лауреат многих международных и всероссийских конкурсов, лауреат «Алтарганы 2012», уроженка села Цокто-Хангил Агинского округа Дулма Сунрапова.

Напомним, что международный фестиваль в этом году пройдёт в самом конце июля в Агинском Бурятском округе.
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