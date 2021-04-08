Песню, посвящённую фестивалю, исполнит Дулма Сунрапова
На расширенном заседании организационного комитета по проведению XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» продемонстрировали наградные материалы. Медали, кубки для лауреатов фестиваля изготовлены в творческой мастерской скульптора, ювелира и оружейника, лауреата «Алтарганы 2012» Жигжита Баясхаланова в городе Санкт-Петербурге.
- Структура медали является сложносоставной, она изготовлена в виде амулетницы. Внутри под крышкой есть полость с изображением цветка Алтарганы, символа фестиваля, - рассказал Жигжит Баясхаланов.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, в 2020 году на заседании оргкомитета было принято решение перенести проведение фестиваля на 2021 год. Тогда же было принято решение, что при использовании фирменного стиля и наградного материала будет сохранено название «Алтаргана-2020». Талисманом XIV международного бурятского фестиваля стало тотемное животное Шоно (волк).
- Каждая «Алтаргана» имеет свою особенность и запоминается участникам ярким эпизодом. Наряду с традиционным хори-бурятским тотемом – Лебедем участников «Алтарганы» будет встречать Шоно, тотемное животное. Умелый, ловкий, искусный и смекалистый Шоно всегда стремиться к совершенству и к результату «Сильнее, выше, быстрее, лучше», - отметили организаторы.
Новую песню, посвящённую фестивалю для участников оргкомитета исполнила автор композиции, поэт-песенник, композитор, лауреат многих международных и всероссийских конкурсов, лауреат «Алтарганы 2012», уроженка села Цокто-Хангил Агинского округа Дулма Сунрапова.
Напомним, что международный фестиваль в этом году пройдёт в самом конце июля в Агинском Бурятском округе.
Презентованы медали и кубки всебурятского фестиваля «Алтаргана»
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