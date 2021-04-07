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Утверждена дата всебурятского фестиваля «Алтаргана»

Утверждена дата всебурятского фестиваля «Алтаргана»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятия пройдут 30 и 31 июля

Международный бурятский фестиваль «Алтаргана» пройдёт 30 и 31 июля. Эту дату утвердили на расширенном заседании оргкомитета по проведению мероприятия в Агинском Бурятском округе. Исходя из эпидемиологической ситуации, после консультаций и согласований с федеральным центром и Роспотребнадзором дата проведения фестиваля может быть ещё уточнена.

- Планируется обширная и насыщенная программа. Гости и участники фестиваля смогут познакомиться с культурой, национальным достоянием Аги, музеями, памятниками природы, объектами культурного наследия, - рассказал руководитель администрации округа Буянто Батомункуев.

29 июля состоится международная научно-практическая конференция. В этот же день презентуют результат большой поисковой работы со всеми организаторами фестиваля – книгу «Летопись Алтарганы». Также в дни фестиваля состоятся персональные выставки Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова, выставки «Истории Алтарганы», архивных материалов по теме трансграничных миграций и ещё ряд уникальных мероприятий.

В дни фестиваля откроют памятник видному российскому и монгольскому научному и общественному деятелю Цыбену Жамцарано. Уникальной площадкой по своему содержанию станет реализация проекта по поиску родственников «Ищу тебя».

- Учитывая опыт организации предыдущих лет фестиваля, будет организована прямая трансляция с открытия и закрытия фестиваля и с самых интересных и посещаемых площадок, таких как конкурс красавиц «Дангина», конкурс модельеров, конных скачек, абсолютных первенств и других мероприятий, - подчеркнул Буянто Батомункуев.

Представителям СМИ регионов и стран необходимо пройти аккредитацию до 5 июля включительно. Вся необходимая информация по процедуре аккредитации будет размещена на сайте «Алтарганы».

В работе международного комитета приняли участие представители властей Забайкальского края, Бурятии, Усть-Ордынского Бурятского округа, аймаков Монголии; представительства Россотрудничества, фонда по развитию бурятской культуры и традиций Монголии, духовенства, средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского округа.

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Алтаргана Бурятия Агинский Бурятский округ Забайкальский край фестиваль
 
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