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В Улан-Удэ отметили День бездомного человека

В Улан-Удэ отметили День бездомного человека
Общество,  Фото:предоставлено минсоцзащиты Бурятии
Бездомных людей накормили и проконсультировали

Специалисты республиканского центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс» провели мобильный рейд. В нём также участвовали сотрудники управления социальной защиты населения по Улан-Удэ. Мероприятие организовано в рамках общественной акции «День бездомного человека», которая проводится ежегодно 30 марта. Акция призвана привлечь внимание к проблемам бездомных людей в России.

Сотрудники мобильной службы побывали в местах массового скопления людей. Здесь были выявлены 10 бомжей. Все они получили консультацию от специалистов по вопросам временного проживания, восстановления документов, психологическое консультирование. Им раздали буклеты и листовки с информацией об учреждениях социальной защиты и других организациях, оказывающие социальную и благотворительную помощь.

- Все граждане, которых мы выявили в ходе профилактического рейда были накормлены. Им предоставили набор бесплатного горячего питания. Кроме того, каждому было предложено пройти социальную реабилитацию в центре «Шанс» для оказания полного комплекса необходимой помощи, - рассказал директор учреждения Сергей Жамцаев.

В минсоцзащиты Бурятии напомнили, что общероссийская общественная акция «День бездомного человека» проходит с 2017 года. Её инициаторы – благотворительный фонд «Нужна помощь», портал «Такие дела», а также петербургская благотворительная организация «Ночлежка» и московское волонтёрское движение «Друзья на улице», которые в течение многих лет занимаются проблемами бездомных.
бездомные
 
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