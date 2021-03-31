В Бурятии показали кадры боевых стрельб зенитными ракетами

В учении приняли участие соединения и воинские части ПВО и радиотехнических войск округа.





На полигоне «Телемба» в Бурятии завершилось масштабное учение по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Учение с боевыми стрельбами состоялось под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко.Расчёты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2», «Тор», зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300В4 провели масштабные боевые стрельбы по ракетам-мишеням типа «Стриж», «Армавир», «Пищаль», «Саман» зенитными ракетными управляемыми ракетами.Помимо этого, боевые стрельбы по воздушным целям разных типов, характеристик, скоростей и высот в районе охраняемого позиционного района выполнили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцырь-С1», ЗРК «Оса», «Стрела-10», переносной зенитный ракетный комплекс «Игла».Также на завершающем этапе учений были отработаны вопросы взаимодействия боевых расчетов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений.Роль противника выполнили самолёты и вертолёты авиации армии ВВС и ПВО. Их экипажи отработали задачи по обнаружению и условному уничтожению пунктов управления, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов.Истребители, штурмовики и вертолёты действовали, как одиночно, так и в составе пары, звена и крыла, имитируя одиночные воздушные цели и нанесение условным противником массированного авиационного удара.Кроме того, особое внимание было уделено работе командного состава штабов и центров управления, командных пунктов систем, обеспечивающих руководство боевой работой.Всего в учении приняли участие около 2000 военнослужащих. Было задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники.