 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

Популярное

В Бурятии показали кадры боевых стрельб зенитными ракетами

В Бурятии показали кадры боевых стрельб зенитными ракетами
Общество, 
В Бурятии завершилось масштабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО

На полигоне «Телемба» в Бурятии завершилось масштабное учение по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Учение с боевыми стрельбами состоялось под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко.

В учении приняли участие соединения и воинские части ПВО и радиотехнических войск округа.


Расчёты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2», «Тор», зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300В4 провели масштабные боевые стрельбы по ракетам-мишеням типа «Стриж», «Армавир», «Пищаль», «Саман» зенитными ракетными управляемыми ракетами.

Помимо этого, боевые стрельбы по воздушным целям разных типов, характеристик, скоростей и высот в районе охраняемого позиционного района выполнили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцырь-С1», ЗРК «Оса», «Стрела-10», переносной зенитный ракетный комплекс «Игла».

Также на завершающем этапе учений были отработаны вопросы взаимодействия боевых расчетов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений.

Роль противника выполнили самолёты и вертолёты авиации армии ВВС и ПВО. Их экипажи отработали задачи по обнаружению и условному уничтожению пунктов управления, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов.

Истребители, штурмовики и вертолёты действовали, как одиночно, так и в составе пары, звена и крыла, имитируя одиночные воздушные цели и нанесение условным противником массированного авиационного удара.

Кроме того, особое внимание было уделено работе командного состава штабов и центров управления, командных пунктов систем, обеспечивающих руководство боевой работой.

Всего в учении приняли участие около 2000 военнослужащих. Было задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники.


военнослужащие учения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ отметили День бездомного человека
В Улан-Удэ отметили День бездомного человека
Общество, 31.03.2021
Бездомных людей накормили и проконсультировали
Читинца вновь отправили в колонию за «пьяную» езду
Читинца вновь отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество, 31.03.2021
Мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за это преступление
Ангарчанина сняли с самолёта за нецензурную брань
Ангарчанина сняли с самолёта за нецензурную брань
Общество, 31.03.2021
Мужчине грозит административная ответственность 
В Бурятии показали кадры боевых стрельб зенитными ракетами
В Бурятии показали кадры боевых стрельб зенитными ракетами
Общество, 31.03.2021
В Бурятии завершилось масштабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО
В Забайкалье военный спас девушку с эпилепсией
В Забайкалье военный спас девушку с эпилепсией
Общество, 31.03.2021
У пассажирки автобуса случился приступ
В Бурятии создадут этнодеревню
В Бурятии создадут этнодеревню
Общество, 31.03.2021
В этнодеревне внимание уделят и русским, и бурятам, и казакам, и татарам
Иволгинский дацан объявил конкурс ландшафтного дизайна
Иволгинский дацан объявил конкурс ландшафтного дизайна
Общество, 31.03.2021
«То, как выглядит главный дацан страны, – важно и для местных жителей, и для гостей», - подчеркнули в храме
В Бурятии показали, как СМА сказывается на маленькой Адисе
В Бурятии показали, как СМА сказывается на маленькой Адисе
Общество, 31.03.2021
«Люди зачастую не могут понять всей глубины катастрофы, происходящей с ребёнком», - поясняют родители Адисы
В Бурятии настоятель дацана предвещает засилье насекомых
В Бурятии настоятель дацана предвещает засилье насекомых
Общество, 31.03.2021
Лама озвучил неприятный прогноз по рано появившимся мухам
17 остановкам Кругобайкальской железной дороги дадут названия
17 остановкам Кругобайкальской железной дороги дадут названия
Общество, 31.03.2021
У безымянных остановочных пунктов КБЖД появятся названия
Живущий в США уроженец Бурятии выпустил книгу о ламе
Живущий в США уроженец Бурятии выпустил книгу о ламе
Общество, 31.03.2021
История, которую описал Дорж Бату, тесно связана с его детством
В Кяхте детсад переедет из векового здания в новое
В Кяхте детсад переедет из векового здания в новое
Общество, 31.03.2021
Строительство проинспектировал глава Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^