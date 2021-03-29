В Улан-Удэ доноров просят сдать кровь

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В субботу станция переливания крови будет работать в обычном режиме



Станция переливания крови будет работать в субботу, 3 апреля, в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00 часов.



Рабочие субботы во II квартале 2021 года также состоятся 17 апреля, 1 и 15 мая, 5 и 19 июня.



Для желающих выполнить донацию напомнили: избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.



Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.

