В субботу станция переливания крови будет работать в обычном режиме
Станция переливания крови будет работать в субботу, 3 апреля, в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00 часов.
Рабочие субботы во II квартале 2021 года также состоятся 17 апреля, 1 и 15 мая, 5 и 19 июня.
Для желающих выполнить донацию напомнили: избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.
Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.
В Улан-Удэ доноров просят сдать кровь
Общество, Фото:
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