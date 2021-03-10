В Бурятии «чёрного лесоруба» понудили убраться в лесу

«Чёрного лесоруба» обязали очистить лес от порубочных остатков
Судебные приставы Бурятии обязали «чёрного лесоруба» очистить место незаконной рубки от порубочных остатков на территории Хоринского лесничества. С таким требованием в суд обратился прокурор района в интересах неопределённого круга лиц.
33-летний житель села Георгиевское незаконно вырубил 16 сосен. Оставшиеся порубочные остатки, состоящие из обрезков комлевой части деревьев, в лесу являются пожароопасным фактором.
Судебный пристав вручил требование об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об административной ответственности. После этого мужчина незамедлительно очистил территорию леса от порубочных остатков, сообщили в УФССП по Бурятии.
Справка:
Очистка от порубочных остатков необходима для поддержания экологического баланса и создания безопасных условий в лесу. В соответствии с правилами пожарной безопасности, при проведении очистки мест рубок осуществляются весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время, а также укладка порубочных остатков в кучи и валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывания.
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