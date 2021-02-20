В Иркутске прошёл областной турнир по хоккею с мячом

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

В соревнованиях приняли участие юношеские команды профессиональных образовательных организаций региона



В Иркутске на спортивной базе СОЦ «Иркут-Зенит» 18 февраля прошёл традиционный XIII областной открытый турнир по хоккею с мячом среди юношеских команд профессиональных образовательных организаций области. Девять команд из Ангарска, Иркутска, Черемхово, Свирска и посёлка Залари разыграли главный спортивный трофей – кубок «Юность России».



По итогам турнира победила команда Иркутского техникума транспорта и строительства. Второе место заняла команда Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта. Третьей стала команда Заларинского агропромышленного техникума.



Лучшими игроками турнира стали Святослав Медянников (Иркутский техникум транспорта и строительства), Максим Трескин (Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта), Руслан Некрасов (Заларинский агропромышленный техникум), Кирилл Зачиняев (Свирский электромеханический техникум), сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

