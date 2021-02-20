В соревнованиях приняли участие юношеские команды профессиональных образовательных организаций региона
В Иркутске на спортивной базе СОЦ «Иркут-Зенит» 18 февраля прошёл традиционный XIII областной открытый турнир по хоккею с мячом среди юношеских команд профессиональных образовательных организаций области. Девять команд из Ангарска, Иркутска, Черемхово, Свирска и посёлка Залари разыграли главный спортивный трофей – кубок «Юность России».
По итогам турнира победила команда Иркутского техникума транспорта и строительства. Второе место заняла команда Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта. Третьей стала команда Заларинского агропромышленного техникума.
Лучшими игроками турнира стали Святослав Медянников (Иркутский техникум транспорта и строительства), Максим Трескин (Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта), Руслан Некрасов (Заларинский агропромышленный техникум), Кирилл Зачиняев (Свирский электромеханический техникум), сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутске прошёл областной турнир по хоккею с мячом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В тренировках приняли участие расчёты шести гаубиц Д-30 и двух салютных установок
Автор лучшего видеоролика-поздравления получит памятный подарок
В соревнованиях приняли участие юношеские команды профессиональных образовательных организаций региона
В конкурсных мероприятиях приняли участие более 800 учащихся
Праздничная программа будет посвящена Дню защитника Отечества
Стартовала программа по вывозу ТКО для одиноких инвалидов и престарелых
Учреждение введут в эксплуатацию уже в этом году
Акция в честь Сагаалгана объединила участников из разных уголков России
В течение 10 дней 350 музыкантов дадут 12 концертов
У спортсменов 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград
В Сербии завершился первый этап турнира Radnickichess - 2021
Компенсация составит 140 тысяч рублей
Церемония прошла на открытии регионального центра по стрельбе из лука
Ещё одну награду завоевала на первенстве страны его землячка
Олег Матыцин посетил Иволгинский дацан в Бурятии