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В Иркутске прошёл областной турнир по хоккею с мячом

В Иркутске прошёл областной турнир по хоккею с мячом
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
В соревнованиях приняли участие юношеские команды профессиональных образовательных организаций региона

В Иркутске на спортивной базе СОЦ «Иркут-Зенит» 18 февраля прошёл традиционный XIII областной открытый турнир по хоккею с мячом среди юношеских команд профессиональных образовательных организаций области. Девять команд из Ангарска, Иркутска, Черемхово, Свирска и посёлка Залари разыграли главный спортивный трофей – кубок «Юность России».

По итогам турнира победила команда Иркутского техникума транспорта и строительства. Второе место заняла команда Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта. Третьей стала команда Заларинского агропромышленного техникума.

Лучшими игроками турнира стали Святослав Медянников (Иркутский техникум транспорта и строительства), Максим Трескин (Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта), Руслан Некрасов (Заларинский агропромышленный техникум), Кирилл Зачиняев (Свирский электромеханический техникум), сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутск спорт турнир хоккей с мячом
 
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