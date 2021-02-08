В Чите с 95-летием поздравили участницу войны

Общество, Фото: орготдел администрации Ингодинского района

Во время оккупации фашисты угнали её работать в Польшу



В Чите 8 февраля 95 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, бывшей несовершеннолетней узнице концлагерей Изиде Павловне Петровой. Юбиляра поздравили специалисты администрации Ингодинского района города.



До войны Изида жила в городе Шахты Ростовской области, где трудилась в колхозе. После оккупации фашисты увезли её в Польшу. Здесь девушку обязали мыть посуду для немецких солдат в местной столовой. О том времени имениннику очень трудно вспоминать и сегодня.



После войны Изида Павловна вышла замуж за военнослужащего и переехала в Читинскую область. Всю трудовую деятельность посвятила работе на швейной фабрике, где шила одежду. Сейчас у Изиды Павловны уже три внука и четыре правнука, которыми она очень гордится.



В ответ на поздравления юбиляр пожелала всем нескончаемой энергии и мирного неба над головой, сообщает орготдел администрации Ингодинского района города Читы.

