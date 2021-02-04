В Бурятии за ремонт дорог заплатили с задержкой

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, комитет по инфраструктуре администрации Еравнинского района Бурятии нарушал закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.



Установлено, что в августе 2020 года учреждение заключило муниципальный контракт с дорожной организацией на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.



- При отсутствии объективных обстоятельств, препятствующих своевременности оплаты, заказчик в нарушение контракта произвёл оплату выполненных работ с задержкой, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В отношении председателя комитета вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.35.2 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». Управлением федеральной антимонопольной службы по Бурятии виновному лицу назначен штраф.

