В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, комитет по инфраструктуре администрации Еравнинского района Бурятии нарушал закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что в августе 2020 года учреждение заключило муниципальный контракт с дорожной организацией на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- При отсутствии объективных обстоятельств, препятствующих своевременности оплаты, заказчик в нарушение контракта произвёл оплату выполненных работ с задержкой, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В отношении председателя комитета вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.35.2 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». Управлением федеральной антимонопольной службы по Бурятии виновному лицу назначен штраф.
В Бурятии за ремонт дорог заплатили с задержкой
Общество, Фото:
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