После молебна будут разведены ритуальные костры
10 февраля во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт ритуал Дугжууба. Обряд очищения в преддверии Сагаалгана для перехода в другой год проводится после хурала, посвящённого 10 сахюусанам и Идаму Ямантаке. В 17:30 ламы начнут читать специальный молебен «Дугжууба», после чего разведут ритуальный костёр.
Дугжууба – это ритуал подношения «Балим» хранителю наставлений Ямантаки – Чойжал сахюусану и пятнадцати защитникам сторонам света. Посредством этого ритуала Чойжал сахюусан приглашается из его обители. Когда Чойжал сахюусан выходит на поверхность земли, ему подносят ритуальное подношение «Балим» для дарования четырёх видов деятельности. В этот момент возжигают костёр, символизирующий огонь, исходящий изо рта Чойжал сахюусана. Далее силами пятнадцати защитников сторон света очищаются три сферы: сфера материи, сфера без материи и сфера желаний. Концепция этого ритуала заключается в подношении и в устранении препятствий и опасностей для жизни.
- Перед самим ритуалом можно собрать со своего тела всю плохую энергию в клубок мысленно, и представить, что это всё сгорает в огне. Для этого возжигают другой костёр рядом. Самое важное, чтобы мы смогли в момент обряда Дугжууба отказаться от своих последующих негативных действий и мыслей. И зародить силу устремления следовать в жизни благим делам. Тогда, основная причина наших неудач, в виде черной кармы, будет ослаблена и ритуал действительно обретет огромную мощь, - сообщает пресс-служба Сангхи. - По завершению, когда всё плохое отброшено и устранено, следует омыть себя аршаном и сделать несколько его глотков. На этом завершается второй день подготовки, отсекающий чёрный хвост уходящего года.
В период ограничительных мер, жителей Бурятии на Дугжуубе просят соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и масочный режим. Людям старше 65 лет советуют оставаться дома и молиться на расстоянии.
Обряд Дугжууба в Бурятии пройдёт 10 февраля
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