 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

Обряд Дугжууба в Бурятии пройдёт 10 февраля

Обряд Дугжууба в Бурятии пройдёт 10 февраля
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
После молебна будут разведены ритуальные костры

10 февраля во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт ритуал Дугжууба. Обряд очищения в преддверии Сагаалгана для перехода в другой год проводится после хурала, посвящённого 10 сахюусанам и Идаму Ямантаке. В 17:30 ламы начнут читать специальный молебен «Дугжууба», после чего разведут ритуальный костёр.

Дугжууба – это ритуал подношения «Балим» хранителю наставлений Ямантаки – Чойжал сахюусану и пятнадцати защитникам сторонам света. Посредством этого ритуала Чойжал сахюусан приглашается из его обители. Когда Чойжал сахюусан выходит на поверхность земли, ему подносят ритуальное подношение «Балим» для дарования четырёх видов деятельности. В этот момент возжигают костёр, символизирующий огонь, исходящий изо рта Чойжал сахюусана. Далее силами пятнадцати защитников сторон света очищаются три сферы: сфера материи, сфера без материи и сфера желаний. Концепция этого ритуала заключается в подношении и в устранении препятствий и опасностей для жизни.

- Перед самим ритуалом можно собрать со своего тела всю плохую энергию в клубок мысленно, и представить, что это всё сгорает в огне. Для этого возжигают другой костёр рядом. Самое важное, чтобы мы смогли в момент обряда Дугжууба отказаться от своих последующих негативных действий и мыслей. И зародить силу устремления следовать в жизни благим делам. Тогда, основная причина наших неудач, в виде черной кармы, будет ослаблена и ритуал действительно обретет огромную мощь, - сообщает пресс-служба Сангхи. - По завершению, когда всё плохое отброшено и устранено, следует омыть себя аршаном и сделать несколько его глотков. На этом завершается второй день подготовки, отсекающий чёрный хвост уходящего года.

В период ограничительных мер, жителей Бурятии на Дугжуубе просят соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и масочный режим. Людям старше 65 лет советуют оставаться дома и молиться на расстоянии.
Бурятия дугжууба Сагаалган буддизм Сангха
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Обряд Дугжууба в Бурятии пройдёт 10 февраля
Обряд Дугжууба в Бурятии пройдёт 10 февраля
Общество, 29.01.2021
После молебна будут разведены ритуальные костры
В Чите 31 января пройдут спортивные состязания для всех желающих
В Чите 31 января пройдут спортивные состязания для всех желающих
Общество, 29.01.2021
Также в воскресенье будет действовать акция «Бесплатный прокат»
Улан-удэнцев приглашают к эвенкийской Матушке-Зиме
Улан-удэнцев приглашают к эвенкийской Матушке-Зиме
Общество, 29.01.2021
Матушка-Зима послушает, как малыши поют песенки и рассказывают стишки
Бурятия в лидерах по числу любителей «травки»
Бурятия в лидерах по числу любителей «травки»
Общество, 29.01.2021
В целом по России отмечается снижение потребления марихуаны, но не в Бурятии
В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 29.01.2021
В Улан-Удэ утром порывы ветра достигали 17 м/с
В Кабанском районе Бурятии проведут конкурс «Мой Белый месяц»
В Кабанском районе Бурятии проведут конкурс «Мой Белый месяц»
Общество, 28.01.2021
Победителей наградят денежными призами
К 240-летию Агинского реализуется проект «Агинское – мой посёлок!»
К 240-летию Агинского реализуется проект «Агинское – мой посёлок!»
Общество, 28.01.2021
В его рамках стартовал литературный конкурс для школьников
В Иркутской области пробегут лыжный марафон
В Иркутской области пробегут лыжный марафон
Общество, 28.01.2021
Началась регистрация на соревнования «Стройкомплекс БАМ Russialoppet»
В Иволгинском районе Бурятии выберут лучшие «голоса»
В Иволгинском районе Бурятии выберут лучшие «голоса»
Общество, 28.01.2021
Конкурс эстрадных исполнителей пройдёт в 2 этапа
В Иркутской области создадут природную «фотозону» с обитателями тайги
В Иркутской области создадут природную «фотозону» с обитателями тайги
Общество, 28.01.2021
За дикими животными можно будет понаблюдать в их естественной среде обитания
В Иркутской области восстанавливают церковь 18-го века
В Иркутской области восстанавливают церковь 18-го века
Общество, 28.01.2021
Участвовать в реконструкции одного из самых старых каменных храмов приглашают добровольцев
В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс педагогов
В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс педагогов
Общество, 28.01.2021
Заявки принимаются до полудня 10 февраля
В Иркутске демонтируют ледовый городок
В Иркутске демонтируют ледовый городок
Общество, 28.01.2021
Работы завершат до 15 февраля
Школьники Улан-Удэ соревнуются в творческом конкурсе
Школьники Улан-Удэ соревнуются в творческом конкурсе
Общество, 28.01.2021
Работы принимаются от учащихся Советского района
Забайкальский борец получил путёвку на первенство России
Забайкальский борец получил путёвку на первенство России
Общество, 28.01.2021
Спортсмен стал серебряным призёром первенства ДФО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^