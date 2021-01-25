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Сангха обратилась с просьбой к жителям Бурятии

Сангха обратилась с просьбой к жителям Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Буддийская традиционная Сангха России и Хамбо Лама выпустили специальное обращение

Буддийская традиционная Сангха России обратилась к верующим. Обращение сделано в связи с приближением одного из любимых и основных буддийских праздников - Сагаалгана (Сагаалха), свидетельствующего о наступлении нового года по буддийскому календарю.

- Впервые мы будем встречать его в условиях ограничений, введённых из-за пандемии короновирусной инфекции COVID-19. Многие годы мы приглашали и даже призывали вас прийти в дацаны, чтобы достойно проводить уходящий год ритуалом Дугжууба, встретить наступивший год в 6 часов утра на молебне Цедор Лхамо, а затем во время 15-тидневного Великого Молебна посетить хурал, посвящённый чудесам, которые являл Будда после достижения пробуждения, - отмечают здесь.

В этом году эпидемиологическая ситуация такова, что Буддийская традиционная Сангха вынуждена впервые призвать всех верующих остаться дома.

- Согласно письму, поступившему в мой адрес от руководителя Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Бурятии продолжает оставаться напряжённой, поэтому мы во всех дацанах будем с особой тщательностью соблюдать меры предосторожности, обрабатывать поверхности и руки антисептическими средствами, устраивать регулярные проветривания, ламы и прихожане будут находиться в масках на расстоянии 1,5 м. Но учитывая, сколько обычно приходит верующих на хуралы именно в эти дни, призываю вас беречь себя, оставаться дома, особенно это касается лиц старше 65 лет, а также прихожан с хроническими заболеваниями, - обратился XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

Жителей Бурятии попросили смотреть трансляции с молебнов по телевидению и слушать по радио. «Если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесёт вам больше пользы, чем пребывание в закрытом помещении на молебне в такое опасное время. Берегите себя и своих близких, проявите буддийскую заботу о тех, кто рядом с вами», - заключили в Сангхе.

Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии бросили силы на то, чтобы не допустить роста коронавируса в Сагаалган. С просьбой не ходить в гости к пожилым людям обращался ранее зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Сагаалган в этом году выпал на 12 февраля.



буддизм Сагаалган коронавирус профилактика
 
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