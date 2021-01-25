Дзюдоисты Улан-Удэ заняли второе место в Новосибирске

Также у них 1 «золото» и 4 «серебра» личного первенства



С 19 по 20 января представители Улан-Удэ приняли участие в турнире по дзюдо в Новосибирске. Учащиеся школы дзюдо «Кодокан» выступили в двух возрастных категориях: юноши до 13 лет, командный тип соревнований, и до 15 лет, личные соревнования. В виду ограничений Роспотребнадзора в турнире участвовало всего по 50 человек.



На соревнованиях бурятские спортсмены в составе 11 человек заняли 2 общекомандное место. Среди них отмечены победы Нам Максима, Бадашкеева Батора, Нестеренко Руслана, Трускова Тимофея, Батоева Артура, Павлова Владислава, Чистякова Игоря и Дамдинова Вадима.



- В личных соревнованиях среди юношей до 15 лет наши воспитанники школы единоборств «Кодокан» завоевали одну золотую медаль (Нестеренко Руслан), и четыре серебряных медали (Машанов Егор, Немчинов Кирилл, Суворов Илья, Оболов Марат), - сообщает пресс-служба ГДДЮТ.

