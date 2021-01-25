Также у них 1 «золото» и 4 «серебра» личного первенства
С 19 по 20 января представители Улан-Удэ приняли участие в турнире по дзюдо в Новосибирске. Учащиеся школы дзюдо «Кодокан» выступили в двух возрастных категориях: юноши до 13 лет, командный тип соревнований, и до 15 лет, личные соревнования. В виду ограничений Роспотребнадзора в турнире участвовало всего по 50 человек.
На соревнованиях бурятские спортсмены в составе 11 человек заняли 2 общекомандное место. Среди них отмечены победы Нам Максима, Бадашкеева Батора, Нестеренко Руслана, Трускова Тимофея, Батоева Артура, Павлова Владислава, Чистякова Игоря и Дамдинова Вадима.
- В личных соревнованиях среди юношей до 15 лет наши воспитанники школы единоборств «Кодокан» завоевали одну золотую медаль (Нестеренко Руслан), и четыре серебряных медали (Машанов Егор, Немчинов Кирилл, Суворов Илья, Оболов Марат), - сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
Дзюдоисты Улан-Удэ заняли второе место в Новосибирске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также у них 1 «золото» и 4 «серебра» личного первенства
В нацпарке «Чикой» живут более 900 лосей, почти 1500 соболей и 6 лисиц
В прошлом году юные таланты региона выиграли 4 медали и диплом
Чемпионат по военно-спортивному многоборью завершился в армии ВВС и ПВО ВВО
Соревнования по «саньда» пройдут 5 февраля
На полигонах республики завершились занятия по экстремальному вождению танков и БМП
В Чите праздничное представление состоится на площади Ленина 13 февраля
Юбиляров чествовали в отделе по Усть-Удинскому району службы ЗАГС
В Челябинске завершился мемориал Михаила Лозоватского
Возмутившую всех историю рассказала пациентка гинекологического отделения
Автор проекта – знаменитый скульптор и ювелир Жигжит Баясхаланов
У сборной республики 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Победителями стали команды из Читы
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Студенческая спортивная ночь»
В колонии прошёл конкурс «Один в один»