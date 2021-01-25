 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

Дзюдоисты Улан-Удэ заняли второе место в Новосибирске

Дзюдоисты Улан-Удэ заняли второе место в Новосибирске
Общество,  Фото:пресс-служба ГДДЮТ
Также у них 1 «золото» и 4 «серебра» личного первенства

С 19 по 20 января представители Улан-Удэ приняли участие в турнире по дзюдо в Новосибирске. Учащиеся школы дзюдо «Кодокан» выступили в двух возрастных категориях: юноши до 13 лет, командный тип соревнований, и до 15 лет, личные соревнования. В виду ограничений Роспотребнадзора в турнире участвовало всего по 50 человек.

На соревнованиях бурятские спортсмены в составе 11 человек заняли 2 общекомандное место. Среди них отмечены победы Нам Максима, Бадашкеева Батора, Нестеренко Руслана, Трускова Тимофея, Батоева Артура, Павлова Владислава, Чистякова Игоря и Дамдинова Вадима.

- В личных соревнованиях среди юношей до 15 лет наши воспитанники школы единоборств «Кодокан» завоевали одну золотую медаль (Нестеренко Руслан), и четыре серебряных медали (Машанов Егор, Немчинов Кирилл, Суворов Илья, Оболов Марат), - сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
Улан-Удэ спорт дзюдо соревнования
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дзюдоисты Улан-Удэ заняли второе место в Новосибирске
Дзюдоисты Улан-Удэ заняли второе место в Новосибирске
Общество, 25.01.2021
Также у них 1 «золото» и 4 «серебра» личного первенства
В Забайкалье начали зимний подсчёт животных
В Забайкалье начали зимний подсчёт животных
Общество, 25.01.2021
В нацпарке «Чикой» живут более 900 лосей, почти 1500 соболей и 6 лисиц
Иркутская область вошла в топ-10 рейтинга Дельфийских игр
Иркутская область вошла в топ-10 рейтинга Дельфийских игр
Общество, 25.01.2021
В прошлом году юные таланты региона выиграли 4 медали и диплом
Команда из Читы выиграла зимнее офицерское троеборье
Команда из Читы выиграла зимнее офицерское троеборье
Общество, 25.01.2021
Чемпионат по военно-спортивному многоборью завершился в армии ВВС и ПВО ВВО
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по ушу
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по ушу
Общество, 25.01.2021
Соревнования по «саньда» пройдут 5 февраля
В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»
В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»
Общество, 25.01.2021
На полигонах республики завершились занятия по экстремальному вождению танков и БМП
В Забайкалье рассказали о программе празднования Сагаалгана
В Забайкалье рассказали о программе празднования Сагаалгана
Общество, 25.01.2021
В Чите праздничное представление состоится на площади Ленина 13 февраля
В Иркутской области супруги отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
В Иркутской области супруги отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
Общество, 25.01.2021
Юбиляров чествовали в отделе по Усть-Удинскому району службы ЗАГС
Бурятский шахматист стал призёром международного фестиваля
Бурятский шахматист стал призёром международного фестиваля
Общество, 25.01.2021
В Челябинске завершился мемориал Михаила Лозоватского
В Улан-Удэ вахтёр больницы отказала женщине с кровотечением
В Улан-Удэ вахтёр больницы отказала женщине с кровотечением
Общество, 25.01.2021
Возмутившую всех историю рассказала пациентка гинекологического отделения
В Петербурге появился центр современного бурятского искусства
В Петербурге появился центр современного бурятского искусства
Общество, 25.01.2021
Автор проекта – знаменитый скульптор и ювелир Жигжит Баясхаланов
Борцы Бурятии завоевали 16 медалей на первенстве ДФО
Борцы Бурятии завоевали 16 медалей на первенстве ДФО
Общество, 25.01.2021
У сборной республики 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
В Бурятии День студенчества отметят в бассейне и на катке
В Бурятии День студенчества отметят в бассейне и на катке
Общество, 25.01.2021
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Студенческая спортивная ночь»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^