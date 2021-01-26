 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

В Забайкалье спасли собаку от нападения стаи волков

В Забайкалье спасли собаку от нападения стаи волков
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
В настоящее время Малыш жив и здоров

В селе Тупик Тунгиро-Олёкминского района Забайкальского края ветеринары местной станции спасли собаку, пострадавшую от нападения волков. В декабре прошлого года местные жители, объезжая окрестности села для отпугивания хищников, отбили собаку по клички Малыш у стаи волков.

- При поступлении на ветеринарную станцию у собаки были ранены задние лапы, множественные укусы на шее и по всему телу. Мы оказали ветпомощь, наложили несколько швов. Прописан курс лечения антибиотиками, - рассказал начальник станции Владимир Долгов.

По словам хозяйки Светланы Семеновны, сегодня Малыш жив и здоров, следов от нападения хищников почти не осталось, за исключением повисшего уха. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.
Забайкальский край ветеринария собаки волки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье спасли собаку от нападения стаи волков
В Забайкалье спасли собаку от нападения стаи волков
Общество, 26.01.2021
В настоящее время Малыш жив и здоров
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 26.01.2021
В Улан-Удэ днём до -18 градусов
Дзюдоисты Улан-Удэ заняли второе место в Новосибирске
Дзюдоисты Улан-Удэ заняли второе место в Новосибирске
Общество, 25.01.2021
Также у них 1 «золото» и 4 «серебра» личного первенства
В Забайкалье начали зимний подсчёт животных
В Забайкалье начали зимний подсчёт животных
Общество, 25.01.2021
В нацпарке «Чикой» живут более 900 лосей, почти 1500 соболей и 6 лисиц
Иркутская область вошла в топ-10 рейтинга Дельфийских игр
Иркутская область вошла в топ-10 рейтинга Дельфийских игр
Общество, 25.01.2021
В прошлом году юные таланты региона выиграли 4 медали и диплом
Команда из Читы выиграла зимнее офицерское троеборье
Команда из Читы выиграла зимнее офицерское троеборье
Общество, 25.01.2021
Чемпионат по военно-спортивному многоборью завершился в армии ВВС и ПВО ВВО
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по ушу
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по ушу
Общество, 25.01.2021
Соревнования по «саньда» пройдут 5 февраля
В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»
В Бурятии отобрали механиков-водителей для участия в «Танковом биатлоне»
Общество, 25.01.2021
На полигонах республики завершились занятия по экстремальному вождению танков и БМП
В Забайкалье рассказали о программе празднования Сагаалгана
В Забайкалье рассказали о программе празднования Сагаалгана
Общество, 25.01.2021
В Чите праздничное представление состоится на площади Ленина 13 февраля
В Иркутской области супруги отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
В Иркутской области супруги отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
Общество, 25.01.2021
Юбиляров чествовали в отделе по Усть-Удинскому району службы ЗАГС
Бурятский шахматист стал призёром международного фестиваля
Бурятский шахматист стал призёром международного фестиваля
Общество, 25.01.2021
В Челябинске завершился мемориал Михаила Лозоватского
В Улан-Удэ вахтёр больницы отказала женщине с кровотечением
В Улан-Удэ вахтёр больницы отказала женщине с кровотечением
Общество, 25.01.2021
Возмутившую всех историю рассказала пациентка гинекологического отделения
В Петербурге появился центр современного бурятского искусства
В Петербурге появился центр современного бурятского искусства
Общество, 25.01.2021
Автор проекта – знаменитый скульптор и ювелир Жигжит Баясхаланов
Борцы Бурятии завоевали 16 медалей на первенстве ДФО
Борцы Бурятии завоевали 16 медалей на первенстве ДФО
Общество, 25.01.2021
У сборной республики 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^