В настоящее время Малыш жив и здоров
В селе Тупик Тунгиро-Олёкминского района Забайкальского края ветеринары местной станции спасли собаку, пострадавшую от нападения волков. В декабре прошлого года местные жители, объезжая окрестности села для отпугивания хищников, отбили собаку по клички Малыш у стаи волков.
- При поступлении на ветеринарную станцию у собаки были ранены задние лапы, множественные укусы на шее и по всему телу. Мы оказали ветпомощь, наложили несколько швов. Прописан курс лечения антибиотиками, - рассказал начальник станции Владимир Долгов.
По словам хозяйки Светланы Семеновны, сегодня Малыш жив и здоров, следов от нападения хищников почти не осталось, за исключением повисшего уха. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.
В Забайкалье спасли собаку от нападения стаи волков
Общество, Фото:
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