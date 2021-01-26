В Забайкалье спасли собаку от нападения стаи волков

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

В настоящее время Малыш жив и здоров



В селе Тупик Тунгиро-Олёкминского района Забайкальского края ветеринары местной станции спасли собаку, пострадавшую от нападения волков. В декабре прошлого года местные жители, объезжая окрестности села для отпугивания хищников, отбили собаку по клички Малыш у стаи волков.



- При поступлении на ветеринарную станцию у собаки были ранены задние лапы, множественные укусы на шее и по всему телу. Мы оказали ветпомощь, наложили несколько швов. Прописан курс лечения антибиотиками, - рассказал начальник станции Владимир Долгов.



По словам хозяйки Светланы Семеновны, сегодня Малыш жив и здоров, следов от нападения хищников почти не осталось, за исключением повисшего уха. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.

