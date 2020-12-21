Проведение корпоративов осталось под запретом
С 20 декабря кафе и рестораны в Бурятии работают до 23 часов. Такой режим работы продлится до 10 января, сообщили в пресс-службе мэрии города.
При этом сохраняется правило рассадки за одним столом не более четырёх человек, а для кафе, расположенных в торговых центрах - рассадка не более двух человек. Также предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, корпоративов, свадеб и т.д.
Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии от 13.03.2020 №37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса COVID-19».
Ранее в Бурятии из-за ограничительных мероприятий работа общепита была ограничена до 22 часов. В республике по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий.
Режим ограничительных продлится как минимум до 31 января 2021 года.
В Бурятии кафе и ресторанам продлили режим работы
Общество, Фото:
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