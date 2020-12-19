В Бурятии коронавирусом заболели ещё более 200 человек

Ситуация с заболеваемостью ковидом остаётся стабильной
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 19 декабря общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 23 543. Из них 54% (12 785) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки диагноз подтвердили у 215 человек. Ситуация с заболеваемостью в последние дни стабилизировалась. Днём ранее выявили 214 новых больных, а до этого +212, +208 (абсолютный минимум с 22 октября), +215, +223, +226, +224, +228.
Из 215 новых случаев коронавируса 168 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
С начала пандемии выздоровели 20 154 человек, или 85%. В том числе накануне вылечились 310 пациентов.
За сутки умерли ещё пять больных. Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Бурятии достигло 533.
В стационарах республики сейчас лежат 1697 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1318. В отделениях реанимации находится 102 пациента (из них старше 65 лет – 58), на ИВЛ 63 пациента (из них старше 65-ти – 39).
- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2568 коек, занято – 1697, свободно – 871 койка. Занятость коечного фонда составляет 66,1%, - уточнили в республиканском оперштабе.
Также амбулаторное лечение проходят 1159 пациентов. Наблюдается 5788 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 2530 человек.
На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 278 обращений по вопросам, связанным с коронавирусом. За всё время туда позвонили более 98 тысяч раз. Операторы работают в круглосуточном режиме.
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