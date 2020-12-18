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Летучих мышей Бурятии проверили на коронавирус

Летучих мышей Бурятии проверили на коронавирус
Общество,  Фото:pixabay.com
Учёные озвучили выводы после крупного исследования

Группа специалистов из Новосибирска завершила исследование летучих мышей, обитающих в Сибири, на коронавирус, сообщает НДН.инфо со ссылкой на руководителя проекта, главу Евразийского института зоонозных инфекций Александра Шестопалова.

Исследователи проверили рукокрылых, обитающих в Новосибирске и области, Бурятии, Алтайском крае, на Байкале и в Дагестане. У них не обнаружили вирусов, приводящих к различным респираторным заболеваниям.

- Все мыши, которых мы здесь исследовали, чистые от коронавируса, гриппа и парамикровирусов. Также будем проверять их на бешенство, –цитирует учёного НДН.инфо.

Следующие на очереди летучие мыши Хакасии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сообщалось, что российские учёные в ближайшие два года планируют изучить в поисках коронавирусов геномы обитающих на территории Сибири летучих мышей.

Отмечалось, что биологические материалы летучих мышей будут собирать в разных районах Сибири, от Омской области до Бурятии, а затем будут исследоваться их геномы на наличие коронавируса. Какие-то выводы можно будет сделать после получения результатов работы.


ученые коронавирус
 
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