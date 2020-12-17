Суд вынес решение по делу о подпольной вечеринке в лаундж-баре «SOVA»
17 декабря Октябрьский районный суд Улан-Удэ приостановил на 90 суток деятельность лаундж-бара «SOVA», где прошла нелегальная вечеринка. Соответствующий иск подало управление Роспотребнадзора по Бурятии.
- Должностное лицо, управляющий лаундж-баром, привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей как организатор массового мероприятия в период ограничительных мероприятий, - сообщили в республиканском оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», закрытая нелегальная вечеринка состоялась в лаундж-бара «SOVA» на улице Тобольская в ночь с пятницы на субботу, с 11 на 12 декабря. На тусовке собрались несколько десятков человек. Участники вечеринки рассказали, что стоимость входа составляла 500 рублей. Они признались, что организаторы заранее собирали заявки – желающему нужно было выслать фото и ФИО, а также указать количество гостей с ним. Не было речи ни о каком соблюдении социальной дистанции; кроме того, нарушен действующий в Бурятии запрет на массовые развлекательные мероприятия.
Вечеринку её организаторы назвали «Локдаун», рассказал во время прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов. Произошедшее он назвал «вопиющим случаем».
- Эта вечеринка организовывалась по закрытому каналу. В итоге главными на этой вечеринке стали полиция и Роспотребнадзор, - отмечал глава республики. – Было выдано 64 протокола.
Отметим, недавно Верховный суд Бурятии вернул дело по ещё одной скандальной вечеринке, проведённой в гриль-баре «Фабрика», на рассмотрение в Октябрьский районный суд.
В Улан-Удэ лаундж-бар прикрыли за вечеринку «Локдаун»
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