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В Бурятии придумали, как сбавить наплыв покупателей

В Бурятии придумали, как сбавить наплыв покупателей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Минпромторг Бурятии разработал предновогодний комплекс мер

Министерство промышленности и торговли Бурятии предлагает работодателям рассмотреть возможность более ранней выдачи зарплат работникам за декабрь. Эта рекомендация вошла в комплекс мер по снижению концентрации покупателей в предновогодний период.

- Пик декабрьских продаж коррелируется с выдачей работодателями зарплат и премий. Выплата зарплат в более ранние сроки позволит сместить часть покупок населения на более ранний период и более равномерно распределить покупательские потоки в течение месяца, - объяснили в республиканском минпромторге.

Также торговым центрам, гипермаркетам, супермаркетам предложено рассмотреть возможность увеличения времени работы вплоть до перевода на круглосуточный режим работы.

Для рассредоточения покупательского трафика по времени необходимо организовать информационные кампании различного формата торговли, в том числе ярмарок. Маркетинговые акции рекомендовано предусмотреть для рассредоточения покупателей в течение суток, например, проводить специальные акции в первой половине дня.

Также торговые объекты призывают увеличить количество работающих касс для снижения рисков возникновения очередей.

Помимо этого, необходимо рассмотреть возможность начать предновогодние акции с начала декабря, чтобы рассредоточить покупательский трафик в течении всего месяца.

Необходимо рассмотреть возможность шире использовать практику фасовки товаров, при этом не запрещая самостоятельный навес товаров покупателями.

- Это позволит покупателям экономить время на взвешивании товаров, снизить риски появления очередей при выборе и взвешивании товаров покупателями, - объяснили в республиканском минпромторге.


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