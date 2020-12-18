Минпромторг Бурятии разработал предновогодний комплекс мер
Министерство промышленности и торговли Бурятии предлагает работодателям рассмотреть возможность более ранней выдачи зарплат работникам за декабрь. Эта рекомендация вошла в комплекс мер по снижению концентрации покупателей в предновогодний период.
- Пик декабрьских продаж коррелируется с выдачей работодателями зарплат и премий. Выплата зарплат в более ранние сроки позволит сместить часть покупок населения на более ранний период и более равномерно распределить покупательские потоки в течение месяца, - объяснили в республиканском минпромторге.
Также торговым центрам, гипермаркетам, супермаркетам предложено рассмотреть возможность увеличения времени работы вплоть до перевода на круглосуточный режим работы.
Для рассредоточения покупательского трафика по времени необходимо организовать информационные кампании различного формата торговли, в том числе ярмарок. Маркетинговые акции рекомендовано предусмотреть для рассредоточения покупателей в течение суток, например, проводить специальные акции в первой половине дня.
Также торговые объекты призывают увеличить количество работающих касс для снижения рисков возникновения очередей.
Помимо этого, необходимо рассмотреть возможность начать предновогодние акции с начала декабря, чтобы рассредоточить покупательский трафик в течении всего месяца.
Необходимо рассмотреть возможность шире использовать практику фасовки товаров, при этом не запрещая самостоятельный навес товаров покупателями.
- Это позволит покупателям экономить время на взвешивании товаров, снизить риски появления очередей при выборе и взвешивании товаров покупателями, - объяснили в республиканском минпромторге.
В Бурятии придумали, как сбавить наплыв покупателей
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 18.12.2020
Минпромторг Бурятии разработал предновогодний комплекс мер
Экономика, 18.12.2020
Досмотрена 321 тонна животноводческой продукции
Чаще всего не платят вовремя строителям
В правительстве республики подвели предварительные итоги агропромышленного комплекса
В тройке лидеров также Забайкальский край
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Растут объёмы добычи угля и производства одежды
Ширина моста составит четыре метра
В Польшу отправились несколько шкур медведя
Экономика, 15.12.2020
Сейчас идёт отбор кадров на телеканал «Буряад ТВ»
Экономика, 15.12.2020
Компанию Улан-Удэ в этом списке составил Симферополь
Экономика, 14.12.2020
Стоимость зафиксируют до 1 апреля
Экономика, 11.12.2020
За неделю на станции Улан-Удэ досмотрено 519 тонн животноводческой продукции
Экономика, 11.12.2020
Бурятия стала единственным приятным исключением в стране по ценам на жильё
Экономика, 10.12.2020
Авиазавод неизменно побеждает на «100 лучших товаров России»