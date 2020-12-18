Правозащитницу в Бурятии наказали за снятую в пустом коридоре маску

«Полиция – мой самый преданный зритель», - иронизирует Надежда Низовкина
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце ноября известную в Бурятии правозащитницу Надежду Низовкину обвинили в неношении маски. В здании суда Низовкину поджидали полицейские, чтобы вручить уведомление для составления протокола за административное правонарушение. Тогда она отказалась принимать документ, посчитав дело сфабрикованным.
Накануне Надежда на своей YouTube-канале опубликовала большое видео по результатам этого дела. Надежда сообщила, что её признали виновной в отсутствии средства индивидуальной защиты в результате «мониторинга YouTube-канала». Именно такая формулировка, по словам правозащитницы, была записана в рапорте полицейского.
- Приятно знать, что полиция является моим преданным зрителем, наиболее внимательным, пожалуй. Но, честно говоря, я немного удивлена – когда же они успевают ловить преступников и хулиганов. Но это другой вопрос, - с сарказмом отметила Надежда Низовкина.
Она сообщила, что заседание суда было длительным. Надежда и слушатели, пришедшие на разбирательство, перемещались из одного зала в другой. Кроме того, им запретили вести видеосъёмку, даже в коридоре суда.
Надежда подробно рассказала, каким образом она доказывала свою невиновность, какие примеры приводила в качестве аргументов. Маску она сняла только в пустом коридоре суда, когда вокруг никого не было.
- Объективные обстоятельства моей позиции таковы: маска была убрана на короткий период времени, несопоставимый со всем тем временем, которое я находилась в этот день в этом суде в маске. Она была убрана только в благоприятной этому ситуации, то есть в условиях, когда я столкнулась с полным отсутствием людей вокруг во всём холле суда. Только в этой ситуации я решила, что можно передохнуть и записать качественное видео, - рассказала Надежда Низовкина.
Надежду признали виновной по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают наказание от предупреждения до штрафа в 30 тысяч рублей. Низовкину оштрафовали на 1000 рублей. Правозащитница намерена обжаловать решение суда.
Правозащитницу в Бурятии наказали за снятую в пустом коридоре маску
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Два рысёнка отдыхали на дереве
«Полиция – мой самый преданный зритель», - иронизирует Надежда Низовкина
Состоялась акция «Подари праздник детям»
Впрочем, некоторые отделываются предупреждениями
В мэрии объяснили их предназначение
Отремонтировали дом культуры «Байкал»
Спортсмены получили право выступить на чемпионате России по самбо
Фермеры говорят, что не готовы колоть шприцами своих коров
В Бурятстат доставили планшеты для проведения всероссийской переписи населения
В декабре заработали новые W-Fi-точки
Акцию запустили для пассажиров, активно передвигающихся в общественном транспорте
В столице Бурятии реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
На эти цели из федерального бюджета выделено 70,4 млн рублей
Обе картины представляют культурную ценность
Специалисты исследовали 205 проб кондитерской продукции