Прошла встреча митрополита Иосифа с уполномоченными по правам человека и ребёнка
17 декабря в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялась встреча митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа с уполномоченным по правам человека в Бурятии Юлией Жамбаловой и уполномоченным по правам ребёнка в республике Натальей Ганькиной.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся совместной работы и будущего взаимодействия, а также были затронуты темы о подготовке совместных мероприятий в честь празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского и подготовке других совместных мероприятий. Участники встречи обсудили проблемы с которыми ежедневно сталкиваются жители республики.
Кроме того, эта встреча положила начало новой акции Улан-Удэнской и Бурятской епархии, названной «Тепло материнских рук» (0+). Благодаря этому мероприятию многие дети до 3 лет получат новые шерстяные пинетки ручной работы, изготовленные православными женщинами.
По окончании встречи её участники обменялись памятными подарками, сообщает пресс-служба епархии.
В Бурятии епархия запустила акцию «Тепло материнских рук»
Общество, Фото:
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