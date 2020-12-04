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В Бурятии стартовал семейный конкурс видеороликов о ЗОЖ

В Бурятии стартовал семейный конкурс видеороликов о ЗОЖ
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей наградят дипломами и призами

В Бурятии состоится конкурс видеороликов по профилактике вредных привычек «Мама, папа, я – здоровая семья!». Мероприятие проводится для семей учащихся 4-11 классов образовательных учреждений любого типа и вида (школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений), находящихся на различных видах учёта.

Конкурс пройдёт в двух возрастных группах: 10-13 лет и 14-17 лет. Работы принимаются по следующим номинациям:
- «Профилактика наркомании и токсикомании»;
- «Профилактика алкоголизма»;
- «Пропаганда здорового образа жизни»;
- «Профилактика табакокурения»;
- «Профилактика распространения ВИЧ/СПИД».

К участию принимаются видео в электронной форме по адресу электронной почты: smu_rb@mail.ru c пометкой «Заявка на конкурс видеороликов» до 14 декабря 2020 года. Продолжительность конкурсной работы должна составлять не менее 2 и не более 4 минут. От одной семьи принимается не более одного видеоролика.

Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и призами. Лучшие работы будут опубликованы на сайте министерства образования и науки РБ, на сайте и в социальных сетях ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

Возрастное ограничение 6+
конкурс Бурятия профилактика ВИЧ-СПИД профилактика алкоголизма Здоровый образ жизни семьи дети
 
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