Увеличение финансирования касается Катангского района
Для педагогов Крайнего Севера в Иркутской области (это Катангский район) планируют увеличить сумму возмещения расходов на покупку дров. Соответствующие поправки в закон внёс губернатор Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Раньше размер выплаты был единым, как для учителей живущих на Крайнем Севере, так и для педагогов в местностях приравненных к нему. Теперь для последних сумма останется прежней – 2,5 тысячи рублей, а вот на Крайнем Севере учителя смогут получить 5,5 тысяч рублей.
Впрочем, педагог может выбрать: получить фиксированную выплату или компенсацию согласно фактически понесённых расходов.
Необходимость увеличить сумму фиксированной выплаты возникла после детального изучения затрат жителей Катангского района на покупку твёрдого топлива. Выяснилось, что ежемесячно жители, которые получают компенсацию постфактум после покупки дров, тратят на их приобретение около 5,5 тысяч рублей. И это на три тысячи больше, чем действующая сейчас фиксированная выплата.
На данный момент в Катангском районе фиксированная выплата на покупку твердого топлива предусмотрена для 30 человек, ещё 144 получают компенсацию непосредственно после приобретения дров.
Педагогам севера Иркутской области дадут больше денег на дрова
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