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В Бурятии затянули с оплатой за строительство спортплощадки

В Бурятии затянули с оплатой за строительство спортплощадки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в сельском поселении Нижнеиволгинское Иволгинского района Бурятии нарушили закон о закупках.

Установлено, что муниципальное бюджетное учреждение «Родник» администрации сельского поселения заключило три договора с коммерческими организациями на выполнение работ по строительству спортивной площадки в селе Нижняя Иволга. Договорами предусмотрен 15-дневный срок оплаты выполненных работ.

Директором учреждения подписаны акты о приёмке выполненных работ, однако оплата подрядчикам произведена лишь спустя 1,5 месяца.

Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, на основании постановления прокурора директор учреждения привлечён к административной ответственности за нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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