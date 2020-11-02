В Бурятии затянули с оплатой за строительство спортплощадки

Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в сельском поселении Нижнеиволгинское Иволгинского района Бурятии нарушили закон о закупках.
Установлено, что муниципальное бюджетное учреждение «Родник» администрации сельского поселения заключило три договора с коммерческими организациями на выполнение работ по строительству спортивной площадки в селе Нижняя Иволга. Договорами предусмотрен 15-дневный срок оплаты выполненных работ.
Директором учреждения подписаны акты о приёмке выполненных работ, однако оплата подрядчикам произведена лишь спустя 1,5 месяца.
Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, на основании постановления прокурора директор учреждения привлечён к административной ответственности за нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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Общество, Фото:
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