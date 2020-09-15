Отопление и горячую воду в 100-е кварталы Улан-Удэ дадут до 25 сентября

Ремонт тепловых сетей идёт с опозданием от графика на 6 дней
15 сентября мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выехал на проверку ремонта тепловых сетей от котельной «Юго-Западная». Работы там ведутся с опозданием от графика на 6 дней – это означает, что тепло и горячее водоснабжение потребителям, живущим в 100-х кварталах Улан-Удэ, подадут не в ближайшие дни, а до 25 сентября.
- Эта теплотрасса сдавалась в 80-х годах. С того момента она капитально никогда не ремонтировалась. Сейчас же идёт не просто капитальный ремонт, а модернизация: у нас одновременно и монтаж новой теплотрассы, и увеличение диаметра трубопровода. Мы сегодня официально объявили о начале отопительного сезона. По плану с 15 по 25 сентября мы подключаем все жилые дома. При этом некоторые социальные объекты, особенно там, где люди пребывают круглосуточно, к примеру, детский дом «Аистёнок», мы подключили уже 10 числа. Подрядчику поручено до 25 сентября, чтобы тепло должно было быть в квартирах наших горожан в любом случае. Если будут нарушения – будем применять самые жёсткие штрафные санкции в отношении любого подрядчика, – рассказал мэр Улан-Удэ.
Подрядчиком объекта выступает ООО «Фортуна». О причинах задержки ремонтных работ доложил главный инженер подрядной организации Иван Ерофеев.
- Ранее было принято решение о перепроектировании трассировки трубопровода, что позволило обеспечить потребителей горячим водоснабжением на весь период реконструкции сетей. Поэтому в течение 20 дней вносились изменения в рабочую документацию – это первая из причин, почему мы отстаём. Вторая причина – сейчас действуют участки, которые технически не представилось возможным смонтировать параллельно. Общая протяженность таких участков составила 1971 метр. Чтобы вы понимали, мы должны были со 2 сентября по 15 сентября выполнить монтаж трубопровода протяжённостью 1971 метр. На сегодняшний день 90% от этой задачи выполнено. Ну и третья причина – это обильные осадки, которые внесли существенные корректировки в график, – объяснил Иван Ерофеев.
Жителей 100-х кварталов на весь период ремонта планировалось отключить от горячей воды. Однако Игорь Шутенков решил этого не делать.
- У нас была тяжёлая ситуация с коронавирусом, люди находились всё лето дома, поэтому было принято решение и поставлена задача подрядчикам – все ремонтные работы делать, не отключая горячую воду, – подчеркнул он.
Подрядчик сообщил, что монтаж трубопровода будет выполнен до 20-21 сентября, после чего ещё три дня уйдёт на заполнение тепловой сети и запуск циркуляции.
Стоимость контракта составляет 477 млн рублей. Работы ведутся уже четыре месяца, общая протяжённость трубопровода составляет более 10,5 тысяч погонных метров. Срок выполнения всех работ, в том числе по обратной отсыпке, теплоизоляции и благоустройству, назначен до 1 ноября. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Отопление и горячую воду в 100-е кварталы Улан-Удэ дадут до 25 сентября
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