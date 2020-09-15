 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

Отопление и горячую воду в 100-е кварталы Улан-Удэ дадут до 25 сентября

Отопление и горячую воду в 100-е кварталы Улан-Удэ дадут до 25 сентября
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Ремонт тепловых сетей идёт с опозданием от графика на 6 дней

15 сентября мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выехал на проверку ремонта тепловых сетей от котельной «Юго-Западная». Работы там ведутся с опозданием от графика на 6 дней – это означает, что тепло и горячее водоснабжение потребителям, живущим в 100-х кварталах Улан-Удэ, подадут не в ближайшие дни, а до 25 сентября.

- Эта теплотрасса сдавалась в 80-х годах. С того момента она капитально никогда не ремонтировалась. Сейчас же идёт не просто капитальный ремонт, а модернизация: у нас одновременно и монтаж новой теплотрассы, и увеличение диаметра трубопровода. Мы сегодня официально объявили о начале отопительного сезона. По плану с 15 по 25 сентября мы подключаем все жилые дома. При этом некоторые социальные объекты, особенно там, где люди пребывают круглосуточно, к примеру, детский дом «Аистёнок», мы подключили уже 10 числа. Подрядчику поручено до 25 сентября, чтобы тепло должно было быть в квартирах наших горожан в любом случае. Если будут нарушения – будем применять самые жёсткие штрафные санкции в отношении любого подрядчика, – рассказал мэр Улан-Удэ.

Подрядчиком объекта выступает ООО «Фортуна». О причинах задержки ремонтных работ доложил главный инженер подрядной организации Иван Ерофеев.

- Ранее было принято решение о перепроектировании трассировки трубопровода, что позволило обеспечить потребителей горячим водоснабжением на весь период реконструкции сетей. Поэтому в течение 20 дней вносились изменения в рабочую документацию – это первая из причин, почему мы отстаём. Вторая причина – сейчас действуют участки, которые технически не представилось возможным смонтировать параллельно. Общая протяженность таких участков составила 1971 метр. Чтобы вы понимали, мы должны были со 2 сентября по 15 сентября выполнить монтаж трубопровода протяжённостью 1971 метр. На сегодняшний день 90% от этой задачи выполнено. Ну и третья причина – это обильные осадки, которые внесли существенные корректировки в график, – объяснил Иван Ерофеев.

Жителей 100-х кварталов на весь период ремонта планировалось отключить от горячей воды. Однако Игорь Шутенков решил этого не делать.

- У нас была тяжёлая ситуация с коронавирусом, люди находились всё лето дома, поэтому было принято решение и поставлена задача подрядчикам – все ремонтные работы делать, не отключая горячую воду, – подчеркнул он.

Подрядчик сообщил, что монтаж трубопровода будет выполнен до 20-21 сентября, после чего ещё три дня уйдёт на заполнение тепловой сети и запуск циркуляции.

Стоимость контракта составляет 477 млн рублей. Работы ведутся уже четыре месяца, общая протяжённость трубопровода составляет более 10,5 тысяч погонных метров. Срок выполнения всех работ, в том числе по обратной отсыпке, теплоизоляции и благоустройству, назначен до 1 ноября. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
администрацияУУ отопление отопительный сезон горячая вода ремонтные работы Улан-Удэ мэр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пожарные проводят уроки в школах Бурятии
Пожарные проводят уроки в школах Бурятии
Общество, 15.09.2020
Обучение детей правилам пожарной безопасности продолжается
Улан-удэнке, нашедшей золото от ТНТ, приснился вещий сон
Улан-удэнке, нашедшей золото от ТНТ, приснился вещий сон
Общество, 15.09.2020
Девушка семьёй более пяти часов искала «Золото Геленджика»
Многодетные семьи Бурятии освободили от транспортного налога
Многодетные семьи Бурятии освободили от транспортного налога
Общество, 15.09.2020
Касается это одного автомобиля на семью
Отопление и горячую воду в 100-е кварталы Улан-Удэ дадут до 25 сентября
Отопление и горячую воду в 100-е кварталы Улан-Удэ дадут до 25 сентября
Общество, 15.09.2020
Ремонт тепловых сетей идёт с опозданием от графика на 6 дней
В улан-удэнской колонии выбрали мисс «Золотая осень»
В улан-удэнской колонии выбрали мисс «Золотая осень»
Общество, 15.09.2020
В колонии-поселения прошёл весёлый конкурс среди женщин
В Бурятии сидящая в колонии осуждённая вышла замуж
В Бурятии сидящая в колонии осуждённая вышла замуж
Общество, 15.09.2020
Пара расписалась в городском ЗАГСе
Произведение Лудуба Очирова исполнят в Московском доме композиторов
Произведение Лудуба Очирова исполнят в Московском доме композиторов
Общество, 15.09.2020
Молодой бурятский композитор стал лауреатом международного конкурса
В Улан-Удэ строят 16 спортивных сооружений
В Улан-Удэ строят 16 спортивных сооружений
Общество, 15.09.2020
Мэр поручил взять строительство спортивных объектов под жёсткий контроль
В Бурятии засняли гуляющего вдоль дороги оленя
В Бурятии засняли гуляющего вдоль дороги оленя
Общество, 15.09.2020
Олень ничуть не боялся людей и автомобилей
В Бурятии выберут лучшую экотропу, созданную школьниками
В Бурятии выберут лучшую экотропу, созданную школьниками
Общество, 15.09.2020
В Бурятии стартует заочный конкурс школьных лесничеств на лучшее проектирование и создание экологической тропы
В Бурятии общественники проверили отделение ГИБДД
В Бурятии общественники проверили отделение ГИБДД
Общество, 15.09.2020
В том числе проверялась оснащённость оргтехникой
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменили
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменили
Общество, 15.09.2020
Он не состоится из-за пандемии коронавируса
Школьники за видео получат подарки от депутатов Улан-Удэ
Школьники за видео получат подарки от депутатов Улан-Удэ
Общество, 15.09.2020
Продолжается приём заявок на конкурс «Школа – лучшая пора!»
По авторынку в Улан-Удэ ползала змея
По авторынку в Улан-Удэ ползала змея
Общество, 15.09.2020
Продавцы отнесли змейку подальше
В Улан-Удэ голове Ленина приделали тело
В Улан-Удэ голове Ленина приделали тело
Общество, 15.09.2020
Дизайнеры создали макет памятника Ленину на площади Советов в полный рост

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^