Более 60% теплосетей Улан-Удэ готовы к зиме

В городе принимают отремонтированные теплосети



В Улан-Удэ идут проверки готовности теплотрасс к отопительному сезону. Специалисты комитета городского хозяйства администрации города проверили качество проведённого ремонта на 34 участках общей протяжённостью 8,8 км.



Всего этим летом в столице Бурятии перекладывают 50 участков тепловых сетей общей протяжённость 14,06 км. На их подготовку в этом году предусмотрено 108 млн рублей. Штаб по подготовке к зиме работает в еженедельном режиме, в оперативном порядке решаются возникающие проблемные вопросы.



– Для нас в этом году приоритетной задачей является качественная и своевременная подготовка городского хозяйства к отопительному периоду, – сказал мэр Игорь Шутенков.



Во время капремонта тепловой сети подрядные организации ресурсноснабжающей организации проводят демонтажные и монтажные работы. В частности, монтаж скользящих опор трубопроводов, неподвижных опор, монтаж трубопроводов тепловой сети, запорной арматуры, работы по антикоррозийной защите труб и т. д.



Представители комитета городского хозяйства и комитета по управлению имуществом при приёмке выполненных работ обращают внимание на множество факторов. В частности, на качество используемых материалов, монтажа тепловой изоляции, ремонта железобетонного канала тепловой сети для достижения в нём герметичности и т.д.



Также комиссия сопоставляет выполненные работы со сметой, проверяет все ли опорные подушки (скользящие опоры) заменены, соблюдены ли расстояния между ними. Кроме того, путём выборочного вскрытия изоляции члены комиссии проверяют, произведена ли окраска трубопроводов.



- Отметим, что одна из ключевых элементов комплекса систем центрального отопления – теплотрасса, которая подвергается интенсивной эксплуатации на весь срок своей службы. Это вызвано высокой температурой теплоносителя и высоким давлением в системе теплоснабжения. Поэтому к её безопасности и надёжности предъявляют самые высокие требования. Основная причина прорывов теплотрасс – коррозия, поражающая наружные и внутренние поверхности труб, - сообщили в комитете городского хозяйства.



При выборе участка для ремонта учитывают год ввода в эксплуатацию, когда был проведён последний капитальный ремонт, количество прорывов на участке в отопительный период и при плановом гидравлическом испытании тепловых сетей, зона возможного отключения потребителей в случае прорыва и т. д., сообщили в пресс-службе администрации города.

