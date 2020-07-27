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26 Июля

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В Иркутской области за выходные 47 судоводителей привлекли к ответственности

В Иркутской области за выходные 47 судоводителей привлекли к ответственности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Нарушителей оштрафуют от 1 до 15 тысячи рублей

В Иркутской области за выходные к ответственности привлекли 47 судоводителей, допустивших различные правонарушения. Это результат усиленной работы сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, проведенной в выходные дни на водных объектах, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Нами проведено 96 рейдов и патрулирований, в ходе которых было выявлено порядка 40 случаев несоблюдения требований безопасности, нарушений правил плавания и эксплуатации судов. На реке Лене в Усть-Кутском районе, на Усть-Илимском водохранилище в Нижнеилимском районе и на Иркутском водохранилище в городе Иркутске три судоводителя были привлечены к административной ответственности за передачу управления лицам, не имеющим права управления судами. Плавсредства помещены на специализированные стоянки, их владельцам предстоит заплатить административный штраф в размере до 15 тысяч рублей, - рассказал врио начальника Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Карепов.

Дополнительные силы и средства были направлены на Маломорский инспекторский участок, поскольку на озере Байкал в выходные дни значительно увеличивается поток туристов.

- Рейды проходили в популярных туристических местах - в заливах озера Байкал. Было составлено 7 протоколов в отношении судоводителей, осуществляющих перевозку людей при отсутствии на них спасательных жилетов. Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров влечет наказание в виде административного штрафа до 1 тысячи рублей, - уточнил руководитель Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Михаил Грудинин.




судовождение МЧС
 
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