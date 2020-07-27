В Бурятии продолжается строительство объектов водоснабжения

Более 46% жителей республики уже обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения



В Бурятии продолжается реализация проекта по обеспечению качественной питьевой водой жителей республики. В августе начнётся строительство объектов водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ. Системы централизованного водоснабжения будет построена для микрорайонов: 108, 102, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 130, 130а. Таким образом, в 2021 году чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения будет обеспечено более 20 тысяч жителей.



На юго-западе Улан-Удэ планируется проложить магистральные сети водоснабжения, насосные станции и контррезервуары. Общая протяженность сетей водоснабжения составит около 3 км. Трубопроводы будут прокладываются ниже глубины промерзания, следовательно, нет необходимости обогрева труб и соответственно отсутствуют затраты энергоресурсов. В магистральных водоводах учтён расход воды на хозяйственно-питьевые нужды и на наружное и внутреннее пожаротушение. Кстати, для осуществления забора воды пожарными машинами спроектированы пожарные гидранты. На сетях также предусматривается установка затворов, воздушников, спускников, вантузов в пределах водопроводных колодцев и камер, что позволит проводить диагностику и контроль их состояния. Трубопроводы системы водоснабжения предусматриваются стойкими к агрессивному воздействию грунтов. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые, пожарные и производственные нужды соответствуют СанПин. Качество воды обеспечивается водоснабжающей организацией «Байкальские коммунальные системы». Для учёта расхода воды предусматриваются приборы учёта. Все мероприятия по строительству объектов водоснабжения завершатся в 2021 году.



В рамках реализации предусматривается финансирование из федерального бюджета около 450 млн рублей, из них на 2020 год – 359,795 млн рублей, и на 2021 – 81,25 млн.



В 2019 году в Бурятии перевыполнен плановый показатель по обеспечению качественной питьевой водой жителей республики – более 46%. По плану, в 2019 году необходимо было обеспечить качественной водой 44% населения.



На 6% перевыполнен плановый показатель и в городе Улан-Удэ. На сегодня почти 72% городских жителей обеспечены качественной водой. Отметим, что по плану, в 2019 году необходимо было обеспечить качественной водой из систем централизованного водоснабжения 65,7% жителей столицы Бурятии, далее с каждым годом этот процент увеличивается: в 2020 – 66,1%, в 2021 – 66,7%, в 2022 – 67,7%, в 2023 – 68,21% и в 2024 – 70,2%.



Как сообщает минстрой РБ, в 2019 году в Бурятии началась реализация федерального проекта «Чистая вода». Его основная задача – повышение доли населения в обеспечении качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Программа рассчитана до 2024 года. За это время качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения должны быть обеспечены почти 66% жителей республики и 70,2% жителей города Улан-Удэ. В 2019 году завершилось строительство пускового комплекса №2 водоснабжения левобережной части Улан – Удэ, насосной станции и систем водоснабжения по улицам Клеверная, Ковалевской, Шишкина, Крамского, Расковой, Ольховой, переулку Герцена и в микрорайоне Забайкальский Улан – Удэ. Таким образом более 7 тысяч жителей обеспечены чистой питьевой водой. Общая сумма затрат в 2019 году составила более 153 млн рублей.

