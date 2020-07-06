Он проводится в Кабанском районе по 30 сентября
В Кабанском районе Бурятии объявлен фотоконкурс «Сельские будни». На конкурс принимаются фотографии людей во время сельскохозяйственного труда; фотографии личных и фермерских подворий; фотографии людей с сельскохозяйственными животными; фотографии людей с сельскохозяйственной техникой; пейзажи, демонстрирующие результаты сельскохозяйственного труда (вспаханное поле, колосящаяся пшеница, надой молока и т.д.).
Фотографии должны быть изготовлены в размере А3 (29,7x42 см) без оформительских рамок как в цветном, так и в чёрно-белом изображении. На оборотной стороне снимка указываются: название работы, фамилия, имя, отчество автора, возраст, домашний адрес, место работы (не обязательно), контактный телефон. Также фото в цифровом виде в формате jpg должны быть отправлены организаторам на переносных носителях или по электронной почте osh@kabansk.org.
Приём осуществляется по 30 сентября этого года по адресу: село Кабанск, ул. Кирова, 10, кабинет №47.
Победителей фотоконкурса ожидают приятные сюрпризы и подарки, сообщает пресс-служба администрации района.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии продолжается фотоконкурс о сельском хозяйстве
Общество, Фото:
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