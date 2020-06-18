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В Забайкальском нацпарке открыли въезд для жителей других регионов России

В Забайкальском нацпарке открыли въезд для жителей других регионов России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Все посетители «Заповедного Подлеморья» должны носить маски и перчатки

В Бурятии в Забайкальском национальном парке с 18 июня открыт въезд для жителей других регионов и граждан, не входящим в состав организованных туристических групп. Решение было принято в связи с нормализацией обстановки по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в республике.

- Все посетители при въезде в особо охраняемые природные территории должны соблюдать меры предосторожности, находиться в масках и перчатках. Гражданам, прибывшим на территорию Бурятии из других регионов не в служебных целях, необходимо сообщать о своём прибытии на «горячую линию» минздрава по номеру телефона 8(3012)37-95-32, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Оформить и получить разрешение на посещение территории Забайкальского национального парка можно на контрольно-пропускном пункте, а также в офисе.

Как сообщал «Байкал-Daily», жителям Бурятии разрешено посещать особо охраняемые природные территории, подведомственные ФГБУ «Заповедное Подлеморье» с 3 июня. Запрет на посещение был введён в конце марта.
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