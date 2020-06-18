Все посетители «Заповедного Подлеморья» должны носить маски и перчатки
В Бурятии в Забайкальском национальном парке с 18 июня открыт въезд для жителей других регионов и граждан, не входящим в состав организованных туристических групп. Решение было принято в связи с нормализацией обстановки по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в республике.
- Все посетители при въезде в особо охраняемые природные территории должны соблюдать меры предосторожности, находиться в масках и перчатках. Гражданам, прибывшим на территорию Бурятии из других регионов не в служебных целях, необходимо сообщать о своём прибытии на «горячую линию» минздрава по номеру телефона 8(3012)37-95-32, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Оформить и получить разрешение на посещение территории Забайкальского национального парка можно на контрольно-пропускном пункте, а также в офисе.
Как сообщал «Байкал-Daily», жителям Бурятии разрешено посещать особо охраняемые природные территории, подведомственные ФГБУ «Заповедное Подлеморье» с 3 июня. Запрет на посещение был введён в конце марта.
В Забайкальском нацпарке открыли въезд для жителей других регионов России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Суд конфисковал косметику в доход государства
Женщина пожаловалась в прокуратуру
Все посетители «Заповедного Подлеморья» должны носить маски и перчатки
Площадь нового терминала расширят до 6500 квадратных метров
Двоим автомобилистам грозит уголовная ответственность за повторное нарушение
Сейчас лечение проходит 871 человек
В одном из кафе не было условий для мытья посуды
Роспотребнадзор провёл проверку по выполнению требований работы в условиях пандемии
Режим работы городского общественного транспорта на 18 июня
Мужчины состоят на учёте в наркодиспансере
В столице Бурятии осадков не ожидается
Онлайн-конкурс будет приурочен к празднованию Дня молодёжи
Общий учёт численности ведётся совместно Россией и Монголией
В онлайн-турнире приняли участие спортсмены из семи стран
Победителем стал Владислав Доржиев