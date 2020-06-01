Однако туда попал Забайкальский край
Медиа-офис всероссийской переписи населения-2020 привёл исследование, касающееся распространения курения в стране. По данным социологов, самые «курящие» регионы находятся на Дальнем Востоке.
- Самыми курящими регионами оказались Чукотка (39% от всего населения региона), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%), - говорится в сообщении.
Меньше всего курят в Ингушетии, Чеченской республике и Дагестане.
На данный момент табак потребляют 24,2% россиян. Доля курящих среди мужчин составила 40%, среди женщин — 11%.
Однако это цифра значительно уменьшилась по сравнению с 2009 годом. Тогда активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 млн человек взрослого населения России.
- Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6 млн человек), среди женщин — 21,7% (13,3 млн). В среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины — 18, женщины — 13. Среднестатистический взрослый курильщик начинал курить в 18 лет, причем разница между мужчинами и женщинами составляла два с половиной года (17,4 и 19,9 года соответственно), - добавляют социологи.
Бурятия не вошла в рейтинг самых курящих регионов
Общество, Фото:
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