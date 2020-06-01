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Бурятия не вошла в рейтинг самых курящих регионов

Бурятия не вошла в рейтинг самых курящих регионов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако туда попал Забайкальский край

Медиа-офис всероссийской переписи населения-2020 привёл исследование, касающееся распространения курения в стране. По данным социологов, самые «курящие» регионы находятся на Дальнем Востоке.

- Самыми курящими регионами оказались Чукотка (39% от всего населения региона), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%), - говорится в сообщении.

Меньше всего курят в Ингушетии, Чеченской республике и Дагестане.

На данный момент табак потребляют 24,2% россиян. Доля курящих среди мужчин составила 40%, среди женщин — 11%.

Однако это цифра значительно уменьшилась по сравнению с 2009 годом. Тогда активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 млн человек взрослого населения России.

- Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6 млн человек), среди женщин — 21,7% (13,3 млн). В среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины — 18, женщины — 13. Среднестатистический взрослый курильщик начинал курить в 18 лет, причем разница между мужчинами и женщинами составляла два с половиной года (17,4 и 19,9 года соответственно), - добавляют социологи.
рейтинг курение
 
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