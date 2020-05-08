В Иркутской области пенсионеру грозит штраф за мытьё автомобиля у реки

Автомобилист решил сэкономить на профессиональной мойке автомобилей



В Иркутской области под особым контролем полицейских находится территория вблизи рек. Задача полицейских – не только не допустить разжигания костров, палов сухой травы в прибрежной зоне, но и пресекать действия, приносящие вред окружающей среде.



Кодекс об административных нарушениях рассматривает мойку машины, как действие, приносящее вред водоёму, за которое предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей, что выходит дороже, чем стоимость услуги профессиональной автомойки.



Однако запрет на мойку автомобилей у реки не останавливает некоторых жителей.



Так накануне полицейскими в черте города Усолье-Сибирское на берегу реки Ангара в районе лодочной станции был выявлен факт нарушения. Пенсионер решил не тратиться на профессиональную автомойку и навести чистоту в своей машине «Mitsubishi Outlander» собственными силами, загрязняя реку.



Административный материал по данному факту направлен в Иркутский межрайонный отдел рыбоохраны.



Между тем, полицейские продолжают патрулировать территорию города и района на предмет обнаружения нарушителей требований режима повышенной готовности, требований особого противопожарного режима, а также тех, кто загрязняет водоёмы и противозаконным способом рыбачит, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

