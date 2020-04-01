128 миллионов было выделено на организацию инфекционных коек
В Улан-Удэ дополнительно откроют 128 инфекционных коек. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
- Дополнительно у нас по требованию министерства здравоохранения – нам спустили чёткий расчет: количество необходимых коек в Бурятии. Мы 128 коек открываем планомерно, к 15 числу в соответствии с минимальным перечнем требований откроем на Солнечной (после карантина), и 20 числа откроем ещё 40 коек на базе госпиталя ветеранов войн. Будет 88 коек – с 25 койками реанимации, на Солнечной, - рассказала она.
Министр добавила, что сегодня было осмотрено здание госпиталя, в медучреждении - высокий уровень готовности. И нужно сейчас докупить необходимое оборудование.
Как сообщал «Байкал-Daily», со стороны правительства России было выделено 8 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и 128 миллионов на организацию инфекционных коек.
- Кроме того, из республиканского бюджета на первом этапе было выделено 20,7 миллиона на приобретение средств защиты, аппаратов ИВЛ и двух транспортировочных боксов. Также выделено 252 миллиона из республиканского бюджета на приобретение медикаментов и оборудования, - сказала вчера первый замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Также на брифинге журналисты спросили о появлении палатки рядом с инфекционной больницей. Корреспондентам пояснили, что палатка установлена как место складирования мебели – туда из здания вынесли лишние кровати, стулья и столы. Сделано это для того, чтобы «освободить помещения и создать более благоприятные условия для микроклимата, для персонала», пояснила Лудупова.
В Бурятии дополнительно откроют 128 инфекционных коек
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Злоумышленник признался, что давно мечтал о мотоцикле
Окунёмся в прошлое? Фотограф Сергей Тарасенко представил уникальные кадры о событиях в Улан-Удэ 15-летней давности
В городе изменился график движении автобусов
128 миллионов было выделено на организацию инфекционных коек
Позаниматься может каждый желающий
В Доме молодёжи организовали цех по пошиву масок
Очередной фейк распространяют в Улан-Удэ на фоне пандемии
Поверхности в местах общего пользования будут ежедневно обрабатывать
В соцсетях будут публиковаться фамилии сотрудников, призванных в Красную Армию
В республике изменён режим работы медицинских организаций
Бурятский спортсмен занял девятое место
Военный медицинский центр будет укомплектован самым современным оборудованием
Республика стремительно поднимается в списке
Экстренный номер действует в 12 районах республики
Фотоловушка засняла барсиху, которую учёные уже потеряли