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В Бурятии дополнительно откроют 128 инфекционных коек

В Бурятии дополнительно откроют 128 инфекционных коек
Общество,  Фото:pixabay.com
128 миллионов было выделено на организацию инфекционных коек

В Улан-Удэ дополнительно откроют 128 инфекционных коек. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

- Дополнительно у нас по требованию министерства здравоохранения – нам спустили чёткий расчет: количество необходимых коек в Бурятии. Мы 128 коек открываем планомерно, к 15 числу в соответствии с минимальным перечнем требований откроем на Солнечной (после карантина), и 20 числа откроем ещё 40 коек на базе госпиталя ветеранов войн. Будет 88 коек – с 25 койками реанимации, на Солнечной, - рассказала она.

Министр добавила, что сегодня было осмотрено здание госпиталя, в медучреждении - высокий уровень готовности. И нужно сейчас докупить необходимое оборудование.

Как сообщал «Байкал-Daily», со стороны правительства России было выделено 8 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и 128 миллионов на организацию инфекционных коек.

- Кроме того, из республиканского бюджета на первом этапе было выделено 20,7 миллиона на приобретение средств защиты, аппаратов ИВЛ и двух транспортировочных боксов. Также выделено 252 миллиона из республиканского бюджета на приобретение медикаментов и оборудования, - сказала вчера первый замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева. 

Также на брифинге журналисты спросили о появлении палатки рядом с инфекционной больницей. Корреспондентам пояснили, что палатка установлена как место складирования мебели – туда из здания вынесли лишние кровати, стулья и столы. Сделано это для того, чтобы «освободить помещения и создать более благоприятные условия для микроклимата, для персонала», пояснила Лудупова. 
коронавирус инфекционная больница
 
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