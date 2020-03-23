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Бурятия вошла в число регионов с дешёвыми дачами

Бурятия вошла в число регионов с дешёвыми дачами
Общество,  Фото:pixabay.com
Однако эксперты прогнозируют повышение арендных ставок на дачи

Россияне, начитавшись тревожных новостей, находятся в растерянности: как в таких условиях планировать отпуск? Куда ехать?

- Европа закрыта на карантин, остальные страны одна за другой спешно перекрывают границы для туристов. И горожане делают логичный вывод: надо ехать на дачу! У кого дачи нет, спешат снимать её на все лето. Именно этим специалисты объясняют увеличение запросов на сезонную загородную аренду, - сообщили в пресс-службе федерального портала «Мир квартир».

«Мы действительно наблюдаем увеличение запросов на аренду дач. В Московском регионе и Ленинградской области спрос на них возрос на 70% по сравнению с прошлой весной, в остальных регионах – от 20% до 60%. Оживлению спроса способствует и ранняя весна в этом году», отметили эксперты.

Идея пересидеть карантин на даче как нельзя лучше подходит для нынешней ситуации. И дети будут на воздухе, и вся семья в безопасности. Тем более что многим теперь не нужно ездить в офисы – перешли на удаленную работу.

В связи с этим, повышенным спросом пользуются дачи с хорошо налаженным интернетом и устойчивым сигналом.

Стоимость аренды

В целом, первыми разбирают недорогие предложения: в Московской области – до 40 тыс. рублей в мес., в Ленинградской – до 30 тыс. Есть дачи и в самой Москве (в основном на территориях Новой Москвы и московского Замкадья), и в Петербурге.

Одно из самых дешёвых предложений в Подмосковье – часть дома за Наро-Фоминском, в 90 км от МКАД. Газ из баллона, вода из колодца, зато дешево – всего 9 тыс. рублей в месяц.

Среднее по цене предложение – дом 64 кв. м на три комнаты с ванной в доме и геотермальным отоплением, с 30 сотками земли. Находится в Краснознаменске, снять его стоит 51 тыс. рублей.

За 75 тыс. рублей можно снять на три месяца дом посолиднее: целый двухэтажный дом в Сергиево-Посадском районе, на лесном участке в охраняемом поселке, c четырьмя спальнями, всеми удобствами и интернетом. Если снимать на 1-2 месяца, обойдется дороже – 85 тыс. в месяц.

Средняя по Московской области дача стоит 57 тыс. рублей в месяц, средняя по всем регионам – 33 тыс.

За год в целом съемные дачи подорожали на 6,2%. Больше всего поднялись в цене дачи в столичных и курортных регионах, а также в рекреационных местах – например, в Карелии и на Волге.

- Арендодатели пока не в полной мере отреагировали на рыночную обстановку, не все подняли цены. Наверное, помнят невысокий спрос прошлых лет и не верят своему счастью. Аренда дач в целом стоит сейчас всего на 5-10% дороже, чем год назад. Но так будет недолго, арендные ставки на домики в деревне поползут вверх уже в ближайшие дни и недели и к маю могут оказаться уже на 20-50% дороже, чем в прошлом году, – отмечают специалисты.

Также сотрудники федерального портала составили рейтинг стоимости аренды дач по регионам. Бурятия занимает в рейтинге 53 место среди 55 субъектов России. В республике снять дачу можно за 12 264 рубля. Цены на аренду домов за год не приросли, а наоборот упали.

дачники рейтинг
 
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