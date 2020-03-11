Улан-удэнка пострадала во время разгоревшегося из-за щенков конфликта

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее зоозащитники сообщили о массовом сжигании щенков.
- Щенков сжигают прямо сейчас! Наши волонтёры сейчас находятся в ЦАСС (два ночи в Улан-Удэ), поехали вытаскивать щенков, которых видели несколько часов назад в яме на территории, - такое тревожное сообщение они написали ночью 9 марта в соцсети.
В итоге между зоозащитниками и сотрудниками компании «ЦАСС» вспыхнул конфликт. Волонтёры обвинили работников фирмы в нападении, а те, в ответ, в проникновении на частную собственность и в краже. Не обошлось без полиции – обе стороны конфликта написали заявления.
Ранее активисты выкладывали видео в Instagram с места событий – на одном из них зоозащитники ведут диалог с представителем «ЦАСС», разбираются по поводу щенков, а на другом, по словам волонтёров - зафиксировано нападение на приехавшую в «ЦАСС» девушку в её собственном автомобиле.
Сам Владимир Галсанов, директор «ЦАСС», опровергал информацию о сжигании щенков, побоях, утверждал, что волонтёры сами напали на него, вторглись на частную территорию и совершили кражу.
Сегодня раскрылись некоторые подробности инцидента – девушка, запечатлённая на видео с нападением, рассказала «Байкал-Daily» о случившемся.
Выяснилось, что Ольга и её приятели приехали на час позже группы зоозащитников и по иной причине – найти в пункте передержки собаку пожилой соседки, которая недавно сорвалась с поводка и убежала.
- Мы подъехали к воротам, перед воротами стояла машина, мы от машины метрах в двух, из ворот вышли люди начали орать, зачем приехали. Я не выходила из машины, мой друг вышел, чтобы узнать, здесь наша собака или нет. Потому что они ночами их сжигают, надо было быстро реагировать. В конечном итоге друг садится в машину, говорит: «Поехали, ничего мы не добьёмся». Они продолжали орать, причём все пьяные были. Я завожу машину, впереди машина сдаёт назад и меня как будто зажимает. Смотрю, сзади ещё одна машина появилась. Я даже с места не успела сдвинуться, как вдруг из задней машины вылетает вот этот вот Галсанов (директор ООО «ЦАСС» - прим.ред) в серой камуфляжной куртке и начинает бить в окно, - рассказывает Ольга.
По её словам, на машинах нет никаких повреждений, и ДТП в действительности не было – две машины просто зажали автомобиль девушки.
- Он раза три-четыре ударил по окну, я забоялась, что он разобьёт стекло, и все это полетит мне в лицо. Я опускаю окно, он залазит, правой рукой пытается выдернуть ключ, я его держу за рукав. Второй рукой он начинает бить меня, бить в лицо - раза два-три кулаком. Я, естественно, не буду же сидеть на месте, я пыталась увернуться. Есть ссадина на лице, местами опухло. Рука болит, но шевелится, - поделилась девушка.
В пять утра девушка отправилась в травмпункт, где ей сделали снимок и зафиксировали все ушибы.
- Перегаром пахло от всех просто неимоверно, но почему-то ГАИ проверили только меня, их вызвал сам Галсанов. Сказал, что я устроила ДТП, что мы пытаемся сбежать, и якобы поэтому они нас зажали двумя машинами. Хотя, когда мы подъехали, я даже из машины не вышла. Они потом бегали вокруг нас, снимали, хотя мы даже на их территорию не заходили, всё произошло у ворот, - объяснила Ольга.
В отделе полиции Ольга сообщила, что намерена писать заявление, но сначала она заполнила объяснение, где рассказала всё произошедшее. В результате дело об административном правонарушении не было возбуждено из-за отсутствия состава правонарушения. Как улан-удэнка отмечает, ей пообещали, что заявление она напишет на следующий день, когда придёт участковый. Однако полицейский не пришёл, Ольге пока не звонили, и заявление не написано.
- Мы поехали туда собаку искать, и попали под горячую руку. Сейчас я читаю все посты зоозащитников, вижу, что уже преследования начались. Заявление пойдёт сразу в прокуратуру, если он меня будет запугивать, - заключила Ольга.