 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Марта

10 Марта

Популярное

Улан-удэнка пострадала во время разгоревшегося из-за щенков конфликта

Улан-удэнка пострадала во время разгоревшегося из-за щенков конфликта
Общество, 
Девушка получила ссадины и повредила руку, когда защищалась от нападавшего

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее зоозащитники сообщили о массовом сжигании щенков.

- Щенков сжигают прямо сейчас! Наши волонтёры сейчас находятся в ЦАСС (два ночи в Улан-Удэ), поехали вытаскивать щенков, которых видели несколько часов назад в яме на территории, - такое тревожное сообщение они написали ночью 9 марта в соцсети.

В итоге между зоозащитниками и сотрудниками компании «ЦАСС» вспыхнул конфликт. Волонтёры обвинили работников фирмы в нападении, а те, в ответ, в проникновении на частную собственность и в краже. Не обошлось без полиции – обе стороны конфликта написали заявления.

Ранее активисты выкладывали видео в Instagram с места событий – на одном из них зоозащитники ведут диалог с представителем «ЦАСС», разбираются по поводу щенков, а на другом, по словам волонтёров - зафиксировано нападение на приехавшую в «ЦАСС» девушку в её собственном автомобиле.

Сам Владимир Галсанов, директор «ЦАСС», опровергал информацию о сжигании щенков, побоях, утверждал, что волонтёры сами напали на него, вторглись на частную территорию и совершили кражу.

Сегодня раскрылись некоторые подробности инцидента – девушка, запечатлённая на видео с нападением, рассказала «Байкал-Daily» о случившемся.

Выяснилось, что Ольга и её приятели приехали на час позже группы зоозащитников и по иной причине – найти в пункте передержки собаку пожилой соседки, которая недавно сорвалась с поводка и убежала.

- Мы подъехали к воротам, перед воротами стояла машина, мы от машины метрах в двух, из ворот вышли люди начали орать, зачем приехали. Я не выходила из машины, мой друг вышел, чтобы узнать, здесь наша собака или нет. Потому что они ночами их сжигают, надо было быстро реагировать. В конечном итоге друг садится в машину, говорит: «Поехали, ничего мы не добьёмся». Они продолжали орать, причём все пьяные были. Я завожу машину, впереди машина сдаёт назад и меня как будто зажимает. Смотрю, сзади ещё одна машина появилась. Я даже с места не успела сдвинуться, как вдруг из задней машины вылетает вот этот вот Галсанов (директор ООО «ЦАСС» - прим.ред) в серой камуфляжной куртке и начинает бить в окно, - рассказывает Ольга.

По её словам, на машинах нет никаких повреждений, и ДТП в действительности не было – две машины просто зажали автомобиль девушки.

- Он раза три-четыре ударил по окну, я забоялась, что он разобьёт стекло, и все это полетит мне в лицо. Я опускаю окно, он залазит, правой рукой пытается выдернуть ключ, я его держу за рукав. Второй рукой он начинает бить меня, бить в лицо - раза два-три кулаком. Я, естественно, не буду же сидеть на месте, я пыталась увернуться. Есть ссадина на лице, местами опухло. Рука болит, но шевелится, - поделилась девушка.

В пять утра девушка отправилась в травмпункт, где ей сделали снимок и зафиксировали все ушибы.

- Перегаром пахло от всех просто неимоверно, но почему-то ГАИ проверили только меня, их вызвал сам Галсанов. Сказал, что я устроила ДТП, что мы пытаемся сбежать, и якобы поэтому они нас зажали двумя машинами. Хотя, когда мы подъехали, я даже из машины не вышла. Они потом бегали вокруг нас, снимали, хотя мы даже на их территорию не заходили, всё произошло у ворот, - объяснила Ольга.

В отделе полиции Ольга сообщила, что намерена писать заявление, но сначала она заполнила объяснение, где рассказала всё произошедшее. В результате дело об административном правонарушении не было возбуждено из-за отсутствия состава правонарушения. Как улан-удэнка отмечает, ей пообещали, что заявление она напишет на следующий день, когда придёт участковый. Однако полицейский не пришёл, Ольге пока не звонили, и заявление не написано.

- Мы поехали туда собаку искать, и попали под горячую руку. Сейчас я читаю все посты зоозащитников, вижу, что уже преследования начались. Заявление пойдёт сразу в прокуратуру, если он меня будет запугивать, - заключила Ольга. 






собаки зоозащитники полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на Котокеле состоялся турнир рыбачек
В Бурятии на Котокеле состоялся турнир рыбачек
Общество, 11.03.2020
Участницы состязались в ловле на мормышку со льда
Бурятские шахматисты взяли 7 медалей чемпионата ДФО
Бурятские шахматисты взяли 7 медалей чемпионата ДФО
Общество, 11.03.2020
Последние медали соревнований принесли Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова
Улан-удэнка пострадала во время разгоревшегося из-за щенков конфликта
Улан-удэнка пострадала во время разгоревшегося из-за щенков конфликта
Общество, 11.03.2020
Девушка получила ссадины и повредила руку, когда защищалась от нападавшего
Юрий Трутнев подвёл итоги своего визита в Бурятию
Юрий Трутнев подвёл итоги своего визита в Бурятию
Общество, 11.03.2020
Объём средств, выделенных республике на развитие социальной инфраструктуры, освоен практически полностью
В Бурятии хирурги избавили подростка от нестерпимых болей
В Бурятии хирурги избавили подростка от нестерпимых болей
Общество, 11.03.2020
Врачи провели сложную операцию на позвоночник
В Улан-Удэ определили лучшие «управляшки»
В Улан-Удэ определили лучшие «управляшки»
Общество, 11.03.2020
Мониторинг городских управляющих компаний будут проводить два раза в год
В Иркутске студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога
В Иркутске студенты познакомились с работой пенитенциарного психолога
Общество, 11.03.2020
Будущие специалисты посетили учебный центр ГУФСИН
В Бурятии осуждённым женщинам рекомендовали отказаться от курения
В Бурятии осуждённым женщинам рекомендовали отказаться от курения
Общество, 11.03.2020
В школе при исправительной колонии №7 прошла лекция на тему «Сохранение и укрепление здоровья»
В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора
В Бурятию поступили новые лесопожарные автоцистерны и трактора
Общество, 11.03.2020
В лесхозы республики продолжает поступать лесопожарная техника
Конкурс исполнителей бурятских народных песен перенесли на 13 апреля
Конкурс исполнителей бурятских народных песен перенесли на 13 апреля
Общество, 11.03.2020
В творческом состязании примут участие самобытные певцы со всей республики
Стало известно, кто займётся отловом собак в Улан-Удэ
Стало известно, кто займётся отловом собак в Улан-Удэ
Общество, 11.03.2020
Победитель торгов должен отловить до конца этого года 2395 собак
Законно ли использования тепловизоров для измерения температуры работников?
Законно ли использования тепловизоров для измерения температуры работников?
Общество, 11.03.2020
Роскомнадзор дал исчерпывающий ответ на этот вопрос
Хитрая жительница Бурятии украла у пенсионера 16 тысяч рублей
Хитрая жительница Бурятии украла у пенсионера 16 тысяч рублей
Общество, 11.03.2020
Девушка воспользовалась доверчивостью мужчины
Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке
Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке
Общество, 11.03.2020
Причиной забастовки стала неполная выплата зарплаты

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^