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В Бурятии протестуют против охоты на бакланов

В Бурятии протестуют против охоты на бакланов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По мнению учёного, негативное влияние бакланов на экосистему Байкала сильно преувеличено

Как сообщал «Байкал-Daily», в последние годы жители Бурятии обеспокоены большим количеством бакланов на Байкале. Многие заговорили о необходимости регулирования их численности, ведь бакланы съедают тонны рыбы и становятся вредителями леса.

В прошлом году об этой проблеме высказался глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Учёные сейчас исследуют, необходимо ли на Байкале регулировать численность нерпы и бакланов. По баклану также есть позиция, которую анализируют учёные и должны сказать, что с этим бакланом делать. По некоторым данным, его в своё время искусственно развели, он прижился, размножился, и остров, где он живёт — теперь это голый камень, у баклана там нет естественных врагов, и идёт неконтролируемое размножение, прорастание численности. В этих вопросах должна быть чёткая и доказанная позиция учёных, и мнение, какие действия нужно или не нужно предпринимать, - прокомментировал тогда глава.

Начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Александр Ананин высказал свою точку зрения об увеличении численности большого баклана. По его словам, в предыдущие века, в том числе и до середины 1940-х годов, численность баклана на Байкале была очень велика, исследователями отмечались «чёрные тучи тысяч бакланов». Скорее всего, их было даже значительно больше, чем сейчас. Но затем, после 1940-х бакланы полностью исчезли.

- За последнее десятилетие численность большого баклана вновь существенно возросла. На территории Забайкальского национального парка в 2015-2019 гг. общая численность гнездящейся популяции бакланов стабилизировалась на уровне 3200-3800 пар. В последние годы зарегистрированы его новые колонии на реках Баргузин, Верхняя Ангара и в дельте Селенги. Происходит расширение района гнездования и на западном берегу Байкала, в Иркутской области. Причина тому – долговременная засуха в конце прошлого века в юго-восточных регионах Забайкалья и на прилегающих территориях Монголии и Китая. Птицам стало негде кормиться и гнездиться, они начали переселяться на север, почти одновременно они стали появляться и загнездились на Байкале, - рассказывают в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».

По словам учёного, суточная потребность баклана в пище в среднем — около 350 г. (размеры рыбы от 10 до 25 см, очень редко – до 30 см), сроки её переваривания – до 10-12 часов, поэтому представления о роли этого вида в снижении запасов промысловых рыб значительно завышены. По словам Александра Ананина, размеры вылова рыбы в Чивыркуйском и Баргузинском заливах многократно превышали влияние баклана. Омуль может становиться доступным для бакланов только в сетях и ставных неводах, а также во время осенних скоплений в устьях нерестовых рек.

Кроме того, учёный отметил, что влияние бакланов на древесную растительность носит очень локальный характер, отмечается только на местах массового гнездования.

Усыхание деревьев, которые выросли на острове Малый Калтыгей в Чивыркуйском заливе за более чем 50-летний период отсутствия бакланов, приводит состояние растительности в исходное состояние, которое регистрировалось до исчезновения колонии бакланов. Именно поэтому второе название острова - Голый. Причина усыхания отдельных деревьев – влияние помёта этих птиц. По его мнению, размеры такого влияния ничтожны по сравнению с лесными пожарами или рубками в регионе.

Численность баклана на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регулируется естественными лимитирующими факторами, в том числе воздействием на них пресса хищничества монгольских чаек, который в настоящее время чрезвычайно велик.

- За пределами ООПТ баклан является охотничье-промысловым видом и его добыча возможна в открытые для охоты сроки. На ООПТ регуляция его численности недопустима. Для решения вопроса о возможности и необходимости проведения мероприятий по регуляции численности вида на территории Бурятия следует организовать проведение программы специальных широкомасштабных и разносторонних научных исследований экологии большого баклана и оценки его роли в функционировании экосистемы озера Байкал. И только на основе полученных научно обоснованных рекомендаций можно подходить к решению вопроса о необходимости мероприятий по регуляции численности вида, - подытожили в «Заповедном Подлеморье».


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