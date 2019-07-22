Жители Бурятии обеспокоены количеством бакланов на Байкале

«Черная полоса, нескончаемое количество! Как страшно, летят и летят! Это они весь омуль-то и съели!» - комментирует в видео женщина.









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«Отлично отдохнули на Чивыркуйском заливе! Но нашим глазам предстала удивительная и одновременно устрашающая картина - чёрная туча в небе летела, закрывая облака. Она вылетала из-за соседней скалы и просто не заканчивалась! Это была стая бакланов! Эти бакланы питаются рыбой, в том числе и омулем! Но их количество потрясает! Надо же с этим что-то делать!!! Перебор, однако! Ученые, просыпайтесь, изучайте эту проблему и придумывайте выход!» - рассказывает женщина в паблике.