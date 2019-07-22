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Жители Бурятии обеспокоены количеством бакланов на Байкале

Жители Бурятии обеспокоены количеством бакланов на Байкале
Общество, 
Отдыхающие сняли над Байкалом «чёрную тучу» птиц

Сегодня жительница Бурятии поделилась интересным видео в паблике «Аноним 03», где видно, как большая стая бакланов пролетела над Чивыркуйским заливом.

«Черная полоса, нескончаемое количество! Как страшно, летят и летят! Это они весь омуль-то и съели!» - комментирует в видео женщина.




«Отлично отдохнули на Чивыркуйском заливе! Но нашим глазам предстала удивительная и одновременно устрашающая картина - чёрная туча в небе летела, закрывая облака. Она вылетала из-за соседней скалы и просто не заканчивалась! Это была стая бакланов! Эти бакланы питаются рыбой, в том числе и омулем! Но их количество потрясает! Надо же с этим что-то делать!!! Перебор, однако! Ученые, просыпайтесь, изучайте эту проблему и придумывайте выход!» - рассказывает женщина в паблике.

Об этой проблеме говорил в мае этого года глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью председателю Российского экологического общества Рашиду Исмаилову.

- Учёные сейчас исследуют, необходимо ли на Байкале регулировать численность нерпы и бакланов. По баклану также есть позиция, которую анализируют ученые и должны сказать, что с этим бакланом делать. По некоторым данным, его в свое время искусственно развели, он прижился, размножился, и остров, где он живёт — теперь это голый камень, у баклана там нет естественных врагов, и идет неконтролируемое размножение, прирастание численности. В этих вопросах должна быть чёткая и доказанная позиция ученых, и мнение, какие действия нужно или не нужно предпринимать, - прокомментировал тогда глава.

птицы Байкал
 
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