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Испанский велосипедист, отправившийся на Байкал, проедет 700 км на поезде

Испанский велосипедист, отправившийся на Байкал, проедет 700 км на поезде
Общество, 
Путешествие испанца затянулось из-за неожиданных морозов

Испанский путешественник Хосе Пахарес, преодолевающий расстояние в 5 тысяч километров от Магадана до Иркутска на велосипеде, решил проехать 700 километров пути на поезде, так как у него 18 марта заканчивается российская виза, сообщает РИА Новости.

- Мне очень понравилось преодолевать этот маршрут от Магадана до Якутска. Везде мне помогали, я познакомился с очень хорошими людьми. Но я столкнулся с морозами, которых не ожидал. Так что путешествие на этом этапе затянулось. А 18 марта у меня заканчивается российская виза. Так что в 120 километрах от Якутска я сажусь на поезд и еду в амурский Невер, это примерно 700 километров. Такое решение мне пришлось принять, чтобы уложиться в сроки, - рассказал РИА Новости сам путешественник.

Испанец уточнил, что сразу же по прибытии в Невер продолжит свой велопробег до Иркутска. Ему останется преодолеть ещё почти две тысячи километров.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», путешественник Хоса Пахарес уже во второй раз отправился в морозы на Байкал. В 2018 году попытка добраться до Байкала не увенчалась успехом из-за обморожения, которое получил иностранец во время ночёвки в палатке.

В 2019-м испанец снова вернулся в Магадан и начал своё путешествие заново. В начале января его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно. Несколько раз испанец вынужден был останавливаться в посёлках из-за аномально низких температур, столбик термометра опускался до минус 62 градусов.


Байкал путешественники велосипеды
 
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