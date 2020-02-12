Путешествие испанца затянулось из-за неожиданных морозов
Испанский путешественник Хосе Пахарес, преодолевающий расстояние в 5 тысяч километров от Магадана до Иркутска на велосипеде, решил проехать 700 километров пути на поезде, так как у него 18 марта заканчивается российская виза, сообщает РИА Новости.
- Мне очень понравилось преодолевать этот маршрут от Магадана до Якутска. Везде мне помогали, я познакомился с очень хорошими людьми. Но я столкнулся с морозами, которых не ожидал. Так что путешествие на этом этапе затянулось. А 18 марта у меня заканчивается российская виза. Так что в 120 километрах от Якутска я сажусь на поезд и еду в амурский Невер, это примерно 700 километров. Такое решение мне пришлось принять, чтобы уложиться в сроки, - рассказал РИА Новости сам путешественник.
Испанец уточнил, что сразу же по прибытии в Невер продолжит свой велопробег до Иркутска. Ему останется преодолеть ещё почти две тысячи километров.
Как ранее сообщал «Байкал-Daily», путешественник Хоса Пахарес уже во второй раз отправился в морозы на Байкал. В 2018 году попытка добраться до Байкала не увенчалась успехом из-за обморожения, которое получил иностранец во время ночёвки в палатке.
В 2019-м испанец снова вернулся в Магадан и начал своё путешествие заново. В начале января его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно. Несколько раз испанец вынужден был останавливаться в посёлках из-за аномально низких температур, столбик термометра опускался до минус 62 градусов.
Испанский велосипедист, отправившийся на Байкал, проедет 700 км на поезде
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Их оборудовали в Баргузинском районе
Соревнования были посвящены празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Он выступит на специальном семинаре для медиков
Попугай Рома любит демонстрировать вокальные данные
Бурятские борцы готовятся к чемпионату Европы
Ученики всемирно известного датского ламы приехали в Бурятию
Сбор и обработка информации об участниках войны проводится в военных комиссариатах республики
Телеведущая призналась, что не умела тогда пользоваться благовониями
Предложение, озвученное на открытом совещании правительства, отработают
В конце февраля пройдёт профилактическое мероприятие
Из Бурятии в конкурсе на талисман переписи участвуют шесть работ
Роспотребнадзор дал рекомендации
Клипы с участием бурятской певицы набирают большое количество просмотров
Вторсырьё будут вывозить по мере накопления
Вакцинировали весь личный состав