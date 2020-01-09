У отправившегося на Байкал испанца сломался велосипед

У испанца, отправившегося на Байкал на велосипеде, сломался велосипед в Якутии. Двухколёсное транспортное средство не выдержало суровых якутских морозов. Поломка произошла по дороге в Усть-Неру в Оймяконском улусе (районе) Якутии. Об этом Хосе Пахарес написал на своём YouTube-канале.
- У меня была неисправность при -41ºC, когда я шёл из Артики в Усть-Неру, и у меня не осталось другого выбора, кроме как остановить фургон, который прибыл почти три часа после поломки, чтобы отвезти меня в Усть-Неру и отремонтировать в тепле и без рукавиц. Попытка ремонта на дороге повлекла бы за собой обморожение пальцев и конец маршрута... – написал путешественник.
«Мы должны быть осторожны, чтобы продолжать», - заключил Хосе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря 2019 года испанец прибыл в Магадан, чтобы отправиться в путешествие до Байкала. Это уже вторая его попытка добраться до знаменитого озера. В 20148 году ему не удалось этого сделать, поскольку путешественник получил обморожение руки и едва не замёрз насмерть.
Ко второму путешествию испанец подготовился, поскольку узнал, «что такое настоящие морозы». Он тренировался, а также взял палатку, тёплый спальник и запасся высококалорийной едой.