 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Января

08 Января

Популярное

У отправившегося на Байкал испанца сломался велосипед

У отправившегося на Байкал испанца сломался велосипед
Общество, 
Поломка произошла на сорокаградусном морозе

У испанца, отправившегося на Байкал на велосипеде, сломался велосипед в Якутии. Двухколёсное транспортное средство не выдержало суровых якутских морозов. Поломка произошла по дороге в Усть-Неру в Оймяконском улусе (районе) Якутии. Об этом Хосе Пахарес написал на своём YouTube-канале.

- У меня была неисправность при -41ºC, когда я шёл из Артики в Усть-Неру, и у меня не осталось другого выбора, кроме как остановить фургон, который прибыл почти три часа после поломки, чтобы отвезти меня в Усть-Неру и отремонтировать в тепле и без рукавиц. Попытка ремонта на дороге повлекла бы за собой обморожение пальцев и конец маршрута... – написал путешественник.

«Мы должны быть осторожны, чтобы продолжать», - заключил Хосе.



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря 2019 года испанец прибыл в Магадан, чтобы отправиться в путешествие до Байкала. Это уже вторая его попытка добраться до знаменитого озера. В 20148 году ему не удалось этого сделать, поскольку путешественник получил обморожение руки и едва не замёрз насмерть.

Ко второму путешествию испанец подготовился, поскольку узнал, «что такое настоящие морозы». Он тренировался, а также взял палатку, тёплый спальник и запасся высококалорийной едой.
путешественники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительницу Бурятии не пустили на самолёт в Пекин из-за долгов
Жительницу Бурятии не пустили на самолёт в Пекин из-за долгов
Общество, 09.01.2020
Бывший предпринимательнице пришлось дважды покупать билеты на самолёт
В Улан-Удэ супруги отметили 55-летие совместной жизни
В Улан-Удэ супруги отметили 55-летие совместной жизни
Общество, 09.01.2020
Супругов Бутуевых поздравили самые близкие люди
В Бурятии прицепившийся к автомобилю лыжник прокатился по улицам
В Бурятии прицепившийся к автомобилю лыжник прокатился по улицам
Общество, 09.01.2020
В Сети появилось видео экстремального развлечения в Северобайкальске
Бурятский фестиваль про исчезающие деревни признан одним из лучших
Бурятский фестиваль про исчезающие деревни признан одним из лучших
Общество, 09.01.2020
Фестиваль «Хроники исчезающих деревень» занял первое место всероссийского конкурса
Уроженец Бурятии 17 лет лечит больных в Уганде
Уроженец Бурятии 17 лет лечит больных в Уганде
Общество, 09.01.2020
Алдар Борисов сетует на то, что жители Уганды больше доверяют колдунам, чем врачам
Улан-удэнцы выступают против использования реагентов на дорогах
Улан-удэнцы выступают против использования реагентов на дорогах
Общество, 09.01.2020
Жители столицы Бурятии подписывают петицию и оставляют гневные комментарии
У Иволгинского дацана появился аккаунт в Instagram
У Иволгинского дацана появился аккаунт в Instagram
Общество, 09.01.2020
За короткий период на страницу подписалось свыше четырёх тысяч человек
Тыва прожила новогоднюю неделю без продажи алкоголя
Тыва прожила новогоднюю неделю без продажи алкоголя
Общество, 09.01.2020
Мэрия Кызыла, столицы Республики Тыва, запретила продавать в городских магазинах любой алкоголь с 1 по 8 января
В Бурятии школьники посетили музей Боевой славы штаба 36-й армии
В Бурятии школьники посетили музей Боевой славы штаба 36-й армии
Общество, 09.01.2020
Шестиклассники увидели экспонаты времён Великой Отечественной войны
Сегодня в Улан-Удэ выступит «Мегаполис»
Сегодня в Улан-Удэ выступит «Мегаполис»
Общество, 09.01.2020
Концерт пройдёт рамках Байкальского рождественского фестиваля
В колониях Иркутской области открыли овощехранилища
В колониях Иркутской области открыли овощехранилища
Общество, 09.01.2020
Строение позволит хранить картофель круглый год
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в выпечке тортов
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в выпечке тортов
Общество, 09.01.2020
В исправительной колонии прошёл конкурс на лучший торт
Центр Улан-Удэ ночью остался без света
Центр Улан-Удэ ночью остался без света
Общество, 09.01.2020
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Житель Уссурийска курил в самолёте в Иркутске
Житель Уссурийска курил в самолёте в Иркутске
Общество, 09.01.2020
В отношении нарушителя составлен административный протокол

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^