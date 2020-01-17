В Иркутской зоогалерее шимпанзе подарили пакет игрушек

Специалисты отмечают, что лучше всего приносить Лее крупные пластмассовые игрушки
В Иркутской зоогалерее шимпанзе Лее подарили пакет игрушек. Об этом сообщили сотрудники учреждения в соцсети.
- У Леи сегодня прямо праздник какой-то, ей подарили целый пакет игрушек! Спасибо Юлии, - пишут они.
На снимках видно, как животное с удовольствием перебирает игрушки, внимательно рассматривает их. Сотрудники в комментариях к посту отмечают, что Лея довольно быстро разбирает подаренное на запчасти. Из музыкальных же игрушек они вытаскивают батарейки, и шимпанзе не испугается.
Специалисты также добавляют, что лучше всего приносить крупные пластмассовые игрушки – например, машинки.
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