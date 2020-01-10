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Военный полигон в Бурятии модернизировали

Военный полигон в Бурятии модернизировали
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На нём могут заниматься ракетные войска и артиллерия, противовоздушная оборона и специалисты других войск

Материально-техническая и учебная база полигона Бурдуны в Бурятии, модернизирована и подготовлена для дальнейшего проведения занятий в 2020 году.

В этом году планируется ряд важнейших тактических и специальных учений подразделений общевойскового звена, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны и специалистов других войск.

На полигоне Бурдуны выставлены новые мишенные комплексы, в том числе для отработки выполнения учебных, подготовительных стрельб боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров и танков Т-72Б3.

Подготовлено 100% вооружения и военной техники учебно-боевой группы различного типа. Выполнены задачи по инженерному оборудованию районов проведения занятий со специалистами, а также учебно-тактического поля.

Помимо этого, были сооружены уникальные учебные площадки для специалистов различного рода войск и служб, а также элементы полосы препятствий для проведения конкурса «Суворовский натиск». Достижением стало появление, как основного элемента полигона, автономного полевого лагеря с новейшими коммуникативными системами обеспечения подачи тепла и электроэнергии. Также появился унифицированный комплекс бытового и материально-технического обеспечения военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие полигон
 
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