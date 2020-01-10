На нём могут заниматься ракетные войска и артиллерия, противовоздушная оборона и специалисты других войск
Материально-техническая и учебная база полигона Бурдуны в Бурятии, модернизирована и подготовлена для дальнейшего проведения занятий в 2020 году.
В этом году планируется ряд важнейших тактических и специальных учений подразделений общевойскового звена, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны и специалистов других войск.
На полигоне Бурдуны выставлены новые мишенные комплексы, в том числе для отработки выполнения учебных, подготовительных стрельб боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров и танков Т-72Б3.
Подготовлено 100% вооружения и военной техники учебно-боевой группы различного типа. Выполнены задачи по инженерному оборудованию районов проведения занятий со специалистами, а также учебно-тактического поля.
Помимо этого, были сооружены уникальные учебные площадки для специалистов различного рода войск и служб, а также элементы полосы препятствий для проведения конкурса «Суворовский натиск». Достижением стало появление, как основного элемента полигона, автономного полевого лагеря с новейшими коммуникативными системами обеспечения подачи тепла и электроэнергии. Также появился унифицированный комплекс бытового и материально-технического обеспечения военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военный полигон в Бурятии модернизировали
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также ребята сходили в кинотеатр
В Бурятии росгвардейцы испытали противогазы в помещении со слезоточивым веществом
Бесплатный Wi-Fi появился в скорых поездах №7101, №7103, №7106 и №7110
Для этого врачи провели сложную гибридную операцию
На нём могут заниматься ракетные войска и артиллерия, противовоздушная оборона и специалисты других войск
Сейчас в городе есть лишь лыжная база «Снежинка»
В турнире приняли участие 11 осуждённых
В соревнованиях участвуют 150 сильнейших лыжников республики
В программе прозвучат произведения зарубежных и российских композиторов, а также песни на бурятском языке
Толщина льда составляет 20-25 см
Стартовал приём заявок для учителей, желающих стать земскими учителями и получить миллион
Жителям села Новоильинск пришлось наряжать праздничное дерево на собственные средства
Осуждённые делали скульптуры на новогоднюю тематику
Фото обещают выкладывать на официальных страницах правительства Бурятии
Причины аномального тепла в стране объяснили в Росгидромете